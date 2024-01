Mogi-Bertioga segue com serviços de limpeza após queda de barreira

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue com serviços de roçada e limpeza na manhã desta segunda-feira (29). A pista está interditada desde a última quarta-feira (24), após a queda de uma barreira no km 84, trecho de serra.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), informa que nesta segunda está sendo feita a roçada e limpeza, com ajuda de rapel. Além disso, estão demolindo rochas, remoção de material com o apoio de escavadeira hidráulica e sinalização horizontal.

“Após a finalização dos serviços, será realizada vistoria para avaliar a possibilidade de liberação da pista”.

No domingo (28), o DER continuou os serviços de limpeza e poda de vegetação no topo do deslizamento, realizado com rapel, e a instalação de barreiras de concreto.

Já foram realizados serviços de remoção de terra, poda de árvores e retirada de pedras que se desprenderam do talude.

Também foi feita a implosão de uma pedra de 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, a retirada de pedras com risco de queda, que estavam presas no talude, e a limpeza geral. Também realizou fragmentação de rocha com rompedor, jateamento em pedras soltas no topo do deslizamento e vistoria geotécnica.

“As equipes do DER trabalham para desobstruir as pistas e liberar o tráfego. Enquanto as condições climáticas adversas persistirem, o departamento manterá as equipes em monitoramento permanente”.