Mogi-Bertioga terá interdição programada para desmonte de rocha nesta semana

O trânsito na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP 098) terá interdição a a partir desta terça-feira (10) até sexta-feira (13) no trecho de Biritiba Mirim .

A CNL – Concessionária de Rodovias, responsável pela administração do trecho, dará apoio ao Policiamento Rodoviário com viaturas operacionais e sinalização nos dois sentidos, entre os quilômetros 78+640 e 79+200. A paralisação do fluxo de veículos tem início previsto nestes dias para as 10h e a liberação programada às 10h10.

A operação no período é necessária para a detonação de rochas no trecho de serra onde é executada obra da Sabesp. O desmonte ocorre fora da área sob gestão da CNL, mas a paralisação do trânsito será necessária para observar se haverá movimentação de fauna, evitando atropelamentos e acidentes rodoviários.

“Recomendamos aos motoristas que programem a viagem nestes dias. É uma operação importante de segurança e preservação à fauna e aos motoristas que ali trafegam. A liberação do tráfego é programada para restabelecer a fluidez de maneira rápida e de forma segura. O plano operacional da CNL tem o apoio do policiamento rodoviário para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que fazem aquele itinerário”, afirma Luis Santos, gerente de Operações da concessionária.

Para mais informações sobre trânsito e a operação programada na Mogi-Bertioga, a CNL coloca à disposição o serviço de atendimento ao usuário, pelo telefone 0800 098 88 55.

