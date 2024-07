Mogi confirma 15ª morte por dengue e Alto Tietê chega a 33 óbitos pela doença

Mogi das Cruzes confirmou o 15º óbito por dengue nesta segunda-feira (15). De acordo com a Prefeitura do município, a vítima era um homem, de 89 anos, com comorbidades. A morte ocorreu no dia 30 de junho em um hospital particular.

Com o novo óbito, o Alto Tietê chegou a 33 mortes pela doença em 2024. Mais cedo, o DS a administração municipal havia confirmada a morte de um idosa de 102 anos pela doença.

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, Biritiba-Mirim confirmou mais uma morte pela doença, totalizando dois óbitos. Outras cidades que registraram óbitos foram: Suzano (5), Itaquá (4), Poá (2), Santa Isabel (2) e Guararema (2).

Arujá e Salesópolis não registraram óbitos pela doença.