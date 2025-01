Mogi retoma diálogo com o Estado e recebe projeto aprovado para a nova ponte da Volta Fria

O vice-prefeito Téo Cusatis recebeu nesta quinta-feira (16/1) o projeto atualizado e aprovado para a construção da nova ponte e de uma rotatória na Estrada da Volta Fria, durante a visita do superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo, a Mogi das Cruzes. Com investimento de R$ 27 milhões, a nova ponte será adequada às dimensões da estrada, com pista dupla e estrutura de concreto. Já a nova rotatória fará a interligação com a Estrada Furuyama, facilitando o acesso a Suzano.

“Esta é uma ponte que há muitos anos, quase duas décadas, existe a necessidade de ser trocada. E hoje o governo da Mara Bertaiolli já começou com uma parceria muito forte com o Governo do Estado de São Paulo, com a visita do superintendente do DER, Sérgio Codelo, que veio a Mogi das Cruzes e entregou o projeto aprovado de substituição da ponte, como também da criação de uma nova rotatória. Queremos agradecer o apoio do governador Tarcísio de Freitas. E agora vamos correr atrás da nossa parte, que é a Prefeitura viabilizar a parceria, aprovar o projeto na Câmara Municipal com os nossos vereadores e fazer o convênio para iniciar a obra ainda neste ano”, afirmou Téo Cusatis.

O vice-prefeito recebeu o superintendente do DER no gabinete ao lado dos secretários municipais de Obras, Nilmar Ferreira; de Mobilidade Urbana, Ary Kamiyama; da chefe de Gabinete, Neusa Marialva; do chefe do Gabinete do vice-prefeito, Eli Nepomuceno, e da secretária-adjunta de Obras, Leila Alcântara. Em seguida, Téo e o superintendente do DER se dirigiram à região da Volta Fria, percorrendo a estrada e a atual ponte, que será substituída.

Com a apresentação do projeto nesta quinta-feira, o próximo passo será a elaboração do termo de convênio entre o município e o Estado, para posterior envio à Câmara de Mogi das Cruzes. A expectativa é de que essa tramitação burocrática ocorra até março e o DER abra o processo licitatório ainda no primeiro semestre, com as obras tendo início até o final de 2025.

Diálogo retomado

A apresentação do projeto da nova ponte da Volta Fria complementa um trabalho de retomada do diálogo entre a Prefeitura e o Governo do Estado, iniciado durante o período de transição com a visita de Mara Bertaiolli e do vice Téo Cusatis ao governador Tarcísio de Freitas. O objetivo é estreitar o relacionamento, buscando recursos para a solução de demandas da população de Mogi das Cruzes em várias áreas.

A visita do superintendente do DER a Mogi das Cruzes foi a primeira de uma autoridade estadual já nos primeiros 15 dias da nova gestão, o que comprova a nova fase de parceria entre o município e o Estado.

A nova ponte completará os trabalhos de recuperação da Estrada da Volta Fria, que recebeu pavimentação em um total de 11,66 quilômetros, com investimento de R$ 23 milhões, feito pelo Governo do Estado, por meio do DER. O asfaltamento foi concluído e entregue em 2023.

A atual ponte permite a passagem de apenas um veículo por vez e possui restrições para o tráfego de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. Com uma nova passagem, os motoristas poderão utilizar a passagem de forma mais segura, beneficiando tanto a circulação de cargas quanto o transporte coletivo.

Reivindicação antiga

As melhorias da estrada da Volta Fria são uma antiga reivindicação de Mogi das Cruzes. Desde 2010, a Prefeitura busca junto ao Governo do Estado verbas e parcerias para os serviços. A pavimentação entregue em 2023 é fruto deste trabalho.

A estrada da Volta Fria liga a Via Perimetral à avenida Guilherme George, em Jundiapeba. Ao lado da Avenida das Orquídeas e da SP-66, forma um corredor viário que auxilia a desafogar o trânsito da região oeste de Mogi das Cruzes, colaborando para o desenvolvimento econômico daquela área e também para o escoamento da produção agrícola.