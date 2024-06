Mogi tem mais duas mortes por dengue; total na região chega a 27

A Prefeitura de Mogi das Cruzes confirmou, na manhã desta segunda-feira (17), mais duas mortes por dengue. A cidade agora tem 12 óbitos pela doença.

Os dois óbitos aconteceram em maio: um homem, de 67 anos, com comorbidades foi vítima em 4 de maio; e uma mulher, de 51 anos, faleceu no dia 12 de maio.

Com essas confirmações, a região chega a 27 mortes por dengue em 2024. A informação é do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo.

Mogi das Cruzes lidera o ranking da região com 12 mortes pela doença. Suzano registrou cinco óbitos. Itaquaquecetuba, Poá, Guararema e Santa Isabel tiveram dois óbitos cada. Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim registraram uma morte.