Monitora Ferraz auxilia na captura de suspeitos de furto

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, foi determinante para a localização e prisão de dois meliantes que estavam cometendo furto no prédio do Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores, região Central de Ferraz de Vasconcelos. A informação é da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil.

De acordo com a pasta, a guarda visualizou os suspeitos pelas câmeras de monitoramento com atitudes suspeitas entorno do prédio supracitado e, prontamente, uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) foi deslocada até o local.

Ao chegarem ao local, visualizaram dois homens com o material furtado sobre os ombros, envolvidos em uma coberta. Os dois largaram o fruto do furto e tentaram empreender fuga, contudo, foram frustrados pelos GCM’s.

Os suspeitos e o material furtado foram encaminhados para a Delegacia local, no qual foi declarado prisão em flagrante delito e arbitrado uma fiança no valor equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para cada um dos investigados.