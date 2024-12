Mortes no trânsito crescem 17,5% em 2024 na região, aponta Infosiga

O número de mortes no trânsito do Alto Tietê entre janeiro e novembro de 2024 cresceu 17,5% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Ano passado foram 148 mortes e em 2024 já foram 174 vítimas.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta sexta-feira.

Na análise apenas do mês de novembro, últimos dados divulgados, a região teve redução de 23,5%, passando de 17 para 13 mortes.

Aumento

Na análise dos dados gerais, a região tem sete cidades com aumento de mortes no ano, duas com redução e uma que manteve.

Entre as que aumentaram o número de mortes, o maior percentual foi em Biritiba que saltou 200%, passando de dois para oito.

Ferraz também saltou 166%, passando de três para oito.

Em seguida aparecem Arujá e Salesópolis, com aumento de 100%.

Em Arujá passou de seis para 12 mortes. Já em Salesópolis foi de três para seis.

Guararema aparece em seguida com 80%, passando de cinco para nove.

Mogi e Suzano fecham a lista com 26,8% e 11,5% de aumento.

Em Mogi passou de 41 para 52 mortes no trânsito.

Já em Suzano passou de 26 para 29 mortes.

Redução

Duas cidades tiveram redução de mortes. O maior percentual foi em Santa Isabel, de 18,75%. Os dados caíram de 16 para 13 mortes.

E em Itaquá caiu 16,6%, passando de 42 para 35.

Manteve

Apenas uma cidade manteve os números nos dois períodos analisados. Poá, registrou quatro mortes ano passado e em 2024.