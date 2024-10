Mortes no trânsito crescem 26,3% em nove meses com 144 vítimas na região

O número de mortes no trânsito no Alto Tietê cresceu 26,3% entre janeiro e setembro deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Foram 114 vítimas ano passado e 144 em 2024, uma diferença de 30 vítimas.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta quarta-feira.

Na análise apenas de setembro, a região teve redução de 31,5% no número de mortes, passando de 19 para 13 neste ano.

Redução

Das dez cidades do Alto Tietê, quatro tiveram redução no número de mortes entre janeiro e setembro.

A maior redução percentual foi em Poá, que caiu 25%. A cidade viu diminuir de quatro para três vítimas.

Em seguida Santa Isabel, com redução de 21,4%, passando de 14 para 11 vítimas.

Suzano aparece em seguida com 13% de redução, passando de 23 para 20 mortes no trânsito.

E Itaquá fecha a lista das que reduziram os números. A queda foi de 6,8%, passando de 29 para 27.

Aumento

Seis cidades tiveram aumento no número de óbitos.

O maior aumento foi em Salesópolis, que disparou 500%, passando de uma para seis vítimas.

Em seguida está Ferraz, com aumento de 166%, passando de três para cinco mortes.

Guararema aparece com números semelhantes: 133%. O número de vítimas caiu de três para sete mortes.

Fecham a lista, Arujá (125%), Mogi (42,4%) e Biritiba que passou de zero vítimas para seis.