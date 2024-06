Mortes no trânsito crescem 54,3% com 88 vítimas no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou aumento de 54,3% no número de mortes no trânsito de janeiro a maio deste ano quando comparado ao mesmo período de 2023. Foram 57 vítimas fatais ano passado e 88 neste ano.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta segunda-feira.

Das dez cidades da região, apenas Suzano não teve aumento no comparativo, porém, seguiu com 12 mortes, mesmo número do período anterior.

Na avaliação apenas de maio, a região teve aumento de 63,6%, quando foram 18 vítimas neste ano e 11 em maio de 2023.

Das cinco principais cidades da região, Ferraz teve 400% de aumento, o maior crescimento. Foram cinco mortes neste ano e uma vítima em 2023. Em maio, a cidade teve uma morte em 2024.

Ainda sobre os números do ano, Poá aparece em segundo, com aumento de 200%, passando de um para três vítimas. Somente em maio, a cidade não teve vítimas.

Mogi é a terceira, com aumento de 62,5%, passando de 16 para 26 mortes. Em maio, a cidade teve queda (a única que registrou redução em maio) de cinco para quatro vítimas.

Itaquá teve 13,3% de aumento no número de vítimas, subindo de 15 para 17 mortes. Em maio, a cidade manteve três vítimas nos dois meses analisados.

E por fim, Suzano, que manteve 12 vítimas registradas neste ano e em 2023. Em maio a cidade cresceu de uma vítima para quatro.