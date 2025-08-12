Mulheres na frente: Sementeia divulga programação completa do Festival

Entre os dias 1º e 12 de setembro de 2025, a cidade de Suzano recebe a segunda edição do Festival Sementeia, evento cultural gratuito que reúne mais de 10 atividades presenciais e online, todas idealizadas, protagonizadas e realizadas por mulheres artistas, técnicas, educadoras e produtoras. A iniciativa é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e integra a agenda cultural do município com um olhar interseccional, inclusivo e sensível.

O Festival é um gesto coletivo na cidade de reivindicação por espaços seguros e férteis onde mulheres possam criar, compartilhar, emocionar e provocar, trazendo as questões inerentes e provocadoras do ser mulher hoje: como amar, trabalhar, criar, resistir, maternar, sonhar, celebrar, tudo isso em meio a um país que ainda insiste em nos silenciar. O festival convida o público a plantar presença, cultivar trocas e florescer junto.

Toda a programação é gratuita e celebra a potência feminina nas artes e na cultura. Um dos momentos mais esperados desta edição é a abertura com a pensadora e escritora indígena Geni Nuñez, que participa com a palestra “Reflorestamento do Imaginário”, abordando as monoculturas do pensamento e os caminhos decoloniais possíveis para os afetos, os corpos e os territórios. O encontro acontece no dia 01/09, na Sala Orlando Digenova, com mediação da psicóloga Endil Oliveira e abertura da performance "Mãenifesto - Tentáculo 1", da artista Bel Jaccoud, e será acessível em Libras.

Como proposta, o Sementeia oferece um equilíbrio entre formações, debates e apresentações artísticas, dando visibilidade à produção cultural feminina e local. Além de acontecer em vários espaços culturais da cidade, de maneira descentralizada e com acesso gratuito, há também programação online no Instagram do projeto (@festival_sementeia), ampliando o alcance do debate.

Entre os destaques desta edição também estão, o bate-papo com a influencer baiana Daylanne Cerqueira (03/09), os espetáculos “Tropicana(s)”, com a Cia. Deux (04/09) e “Guerreirinha, Guerreirinha” com o coletivo Elementar (11/09), a performance “Palavras” com Suéllen Santos (11/09), as oficinas conduzidas por Elidayana Alexandrino (04/09) e Jana Santos (08/09), além dos shows musicais de Satiê (05/09) e Zanah (12/09), com discotecagem especial de Flávia Durante celebrando artistas latinas (12/09).

As mais de 10 atividades confirmadas acontecem em diversos espaços culturais da cidade, como CEUs, centros culturais, salas de encontro e também nas redes. Desse modo, o festival propõe um circuito onde a arte encontra o cotidiano, a escuta vira prática e o corpo se faz território de criação e cura.

“O Festival Sementeia nasce da vontade de reunir mulheres que são artistas, produtoras, jornalistas, musicistas, terapeutas, professoras e, sobretudo, cidadãs ávidas por mudanças estruturais na sociedade brasileira. Queremos contribuir, junto com a população, para um Brasil mais igualitário e menos violento para nós e para nossas filhas, sobrinhas, afilhadas e netas, tendo nossa cidade como foco”, afirma Tuane Vieira, idealizadora do projeto, que atua há 20 anos na produção cultural de Suzano e do Alto Tietê.

Psicóloga, atriz e produtora cultural, Tuane tem trajetória marcada por criar, ocupar e transformar espaços culturais. É fundadora e gestora do Instituto N de Arte e Cultura e do Teatro da Neura, além de ter sido presidente da Associação Paulista de Artes Cênicas. Coordenou grandes festivais e mostras multiculturais e foi delegada eleita na II Conferência Nacional de Cultura, em Brasília. Em todos esses espaços, seguiu promovendo a escuta, o acolhimento e o protagonismo de artistas e mulheres da região.

Como expressão dessa realidade, o festival é fruto de uma articulação coletiva, que emerge de muitos encontros e conversas entre mulheres comprometidas em fazer a diferença e em ocupar espaços tradicionalmente hostis ou excludentes. Ao reunir essas mulheres, o Sementeia fortalece uma rede de cuidado, inspiração e resistência, mostrando que há, sim, mulheres-referência em suas áreas e que é possível transformar realidades quando há vontade, política pública e afeto.

Confira a programação, toda gratuita:

01/09, 19h (ABERTURA) - Palestra com Geni Nuñez com o tema “Reflorestamento do Imaginário”. Mediação: Endil Oliveira. Abertura com a multiartista Bel Jaccoud apresentando a performance Mãenifesto - Tentáculo 1. Sala Orlando Digenova.

Acessível em Libras

03/09, 19h30 - Bate-papo sobre produção de conteúdo por mulheres reais com Daylanne Cerqueira, influencer e bailarina, direto de Salvador/BA. Mediação da atriz, militante negra e influenciadora Anna Flávia Macedo. Instagram do Festival Sementeia.

@festival_sementeia.

04/09, 10h - Espetáculo de dança Tropicana(s), com a Cia. Deux. Centro Cultural Colorado.

04/09, 17h - Oficina Laboratório de Escuta de Imagens, com a arte-educadora Elidayana Alexandrino. Casarão das Artes.

05/09, 19h30 - Bate-papo O papel dos contos de fadas na formação e autonomia feminina, com o Coletivo Atreva-se, a psicóloga Victoria Rodrigues e mediação da jornalista e professora Flávia Gonçalves. Sala Orlando Digenova.

Acessível em Libras

05/09, 21h - Show musical com a cantora Satiê. Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi.

08/09, 14h - Oficina EU, SEMENTE com a arte-educadora Jana Santos. Centro Cultural Colorado.

11/09, 19h30 - Espetáculo teatral Guerreirinha, Guerreirinha, com o coletivo Elementar. Abertura com a performance Palavras, com a artista Suéllen Santos. CEU Gardênia.

Acessível em Libras

12/09, 19h (ENCERRAMENTO) - Show musical “Cinzas” com a cantora Zanah, com abertura e encerramento com a DJ Flávia Durante, tocando artistas latinas. Casarão das Artes.

Endereços:

Sala Orlando Digenova

Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi

R. Benjamin Constant, 682 - Centro, Suzano - SP, 08674-010

Centro Cultural Colorado

R. Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique, Suzano - SP, 08616-170

Casarão das Artes

R. Vinte e Sete de Outubro, 271 - Centro, Suzano - SP, 08674-200

Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi

R. Benjamin Constant, 682 - Centro, Suzano - SP, 08674-010

CEU Gardênia

R. Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul, Suzano - SP, 08696-370