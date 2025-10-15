Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar

A rede estadual de ensino do Alto Tietê, que contempla as regionais de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, soma 7.281 professores em sala de aula. Desses, 5.128 são mulheres, representando 70,2% da categoria. Nas três regionais, Maria e José são os nomes mais comuns entre os professores, com 221 e 74 registros, respectivamente. Figuram entre os nomes mais comuns das mulheres ainda os nomes Ana e Márcia e, entre os homens, Carlos e Marcos.

Entre as Anas da região, a professora Ana Paula Chrispiniano Leite Duarte, professora da Escola Estadual Professora Sueli Oliveira Silva Martins, localizada em Mogi das Cruzes, adaptou uma obra cinematográfica bastante conhecida entre o público infanto-juvenil, o “Divertida Mente”, em temática para as aulas.

Ela não é a única da região a trazer a arte para a rotina dos estudantes da rede pública paulista. Os professores Sandra Regina dos Santos, Caroline Bassi e Djone Pereira, por sua vez, têm impactado o dia a dia de suas escolas com projetos de literatura.

Divertida Mente

No projeto em Mogi das Cruzes, a iniciativa da professora Ana Paula busca desenvolver habilidades socioemocionais de forma lúdica. Com tubos de ensaio que funcionam como “termômetros das emoções” e rodas de conversa, os alunos aprendem a reconhecer e lidar com sentimentos como alegria, tristeza, raiva e medo.

Além disso, os alunos registram suas emoções semanalmente e produzem cartas com mensagens positivas, que são distribuídas pela comunidade escolar e pelo bairro. Para a professora, a proposta amplia o papel da escola: “A escola precisa ser um espaço de acolhimento, onde os estudantes aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas também a lidar com suas emoções e a se relacionar de forma saudável com o outro”, comenta a professora Ana Paula.

Literatura no caminho

Em Itaquaquecetuba, na Escola Estadual Vereador Valter da Silva Costa, a professora Sandra Regina dos Santos, que leciona as línguas portuguesa e inglesa, usa sua própria experiência como escritora para inspirar os alunos.

Autora de obras como “Poesia de Mulher”, Zabelê e Seus Cabelos e Digitais Pretas, ela compartilha suas vivências e mostra como a escrita pode ser uma ferramenta de expressão e transformação.

Entre as atividades que envolvem a literatura, a professora promove a “Bancada Literária”, de leitura compartilhada, música e doação de livros. “Ao demonstrar prazer e a importância da leitura e da escrita, inspiro os estudantes a se tornarem leitores e escritores mais engajados e confiantes”, afirma.

Na cidade de Suzano, os professores Caroline Bassi e Djone Pereira se uniram para criar o projeto “Crônicas da Minha Vida”, que mobilizou alunos do 9º ano da Escola Estadual Tochichico Yochicava.

Por meio do projeto, os alunos escreveram sobre suas próprias experiências e reflexões. O resultado foi um livro coletivo, reunindo histórias de drama, comédia, terror, suspense e até fantasia. Segundo a professora Caroline, a atividade interdisciplinar, que envolveu aulas de projeto de vida e o espaço da sala de leitura, deu voz aos estudantes e permitiu a eles se reconhecerem como protagonistas de suas próprias narrativas. “Muitos aceitaram o desafio de escrever sobre si mesmos. O que se vê é um trabalho de dedicação e esmero, que valoriza as vozes dos jovens e sua capacidade de criar”, resume a professora.