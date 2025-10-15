Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar

Professores Ana Paula Chrispiniano Leite Duarte, Sandra Regina dos Santos, Caroline Bassi e Djone Pereira usam o cinema e a literatura para melhorar o convívio entre estudantes de suas escolas

15 outubro 2025 - 10h17Por Da Região
- (Foto: Divulgação/Seduc-SP)

A rede estadual de ensino do Alto Tietê, que contempla as regionais de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, soma 7.281 professores em sala de aula. Desses, 5.128 são mulheres, representando 70,2% da categoria. Nas três regionais, Maria e José são os nomes mais comuns entre os professores, com 221 e 74 registros, respectivamente. Figuram entre os nomes mais comuns das mulheres ainda os nomes Ana e Márcia e, entre os homens, Carlos e Marcos.

Entre as Anas da região, a professora Ana Paula Chrispiniano Leite Duarte, professora da Escola Estadual Professora Sueli Oliveira Silva Martins, localizada em Mogi das Cruzes, adaptou uma obra cinematográfica bastante conhecida entre o público infanto-juvenil, o “Divertida Mente”, em temática para as aulas. 

Ela não é a única da região a trazer a arte para a rotina dos estudantes da rede pública paulista. Os professores Sandra Regina dos Santos, Caroline Bassi e Djone Pereira, por sua vez, têm impactado o dia a dia de suas escolas com projetos de literatura.

Divertida Mente

No projeto em Mogi das Cruzes, a iniciativa da professora Ana Paula busca desenvolver habilidades socioemocionais de forma lúdica. Com tubos de ensaio que funcionam como “termômetros das emoções” e rodas de conversa, os alunos aprendem a reconhecer e lidar com sentimentos como alegria, tristeza, raiva e medo. 

Além disso, os alunos registram suas emoções semanalmente e produzem cartas com mensagens positivas, que são distribuídas pela comunidade escolar e pelo bairro. Para a professora, a proposta amplia o papel da escola: “A escola precisa ser um espaço de acolhimento, onde os estudantes aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas também a lidar com suas emoções e a se relacionar de forma saudável com o outro”, comenta a professora Ana Paula.

Literatura no caminho

Em Itaquaquecetuba, na Escola Estadual Vereador Valter da Silva Costa, a professora Sandra Regina dos Santos, que leciona as línguas portuguesa e inglesa, usa sua própria experiência como escritora para inspirar os alunos.

Autora de obras como “Poesia de Mulher”, Zabelê e Seus Cabelos e Digitais Pretas, ela compartilha suas vivências e mostra como a escrita pode ser uma ferramenta de expressão e transformação. 

Entre as atividades que envolvem a literatura, a professora promove a “Bancada Literária”, de leitura compartilhada, música e doação de livros. “Ao demonstrar prazer e a importância da leitura e da escrita, inspiro os estudantes a se tornarem leitores e escritores mais engajados e confiantes”, afirma.

Na cidade de Suzano, os professores Caroline Bassi e Djone Pereira se uniram para criar o projeto “Crônicas da Minha Vida”, que mobilizou alunos do 9º ano da Escola Estadual Tochichico Yochicava.

Por meio do projeto, os alunos escreveram sobre suas próprias experiências e reflexões. O resultado foi um livro coletivo, reunindo histórias de drama, comédia, terror, suspense e até fantasia. Segundo a professora Caroline, a atividade interdisciplinar, que envolveu aulas de projeto de vida e o espaço da sala de leitura, deu voz aos estudantes e permitiu a eles se reconhecerem como protagonistas de suas próprias narrativas. “Muitos aceitaram o desafio de escrever sobre si mesmos. O que se vê é um trabalho de dedicação e esmero, que valoriza as vozes dos jovens e sua capacidade de criar”, resume a professora.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas
Comemoração

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade
Região

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos
Região

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos
Comemoração

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra