Municípios descartam uso de livros digitais; escolas recebem 567 mil exemplares impressos

Com a polêmica envolvendo a substituição dos livros físicos para digitais, o Governo de São Paulo recuou e informou que os alunos do 6º ao 9º ano vão receber impresso o material didático elaborado pelo governo paulista e terão também acesso aos livros digitais.

O governo pretendia substituir a distribuição dos livros físicos fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Educação (MEC) para um material digital aos alunos dos anos finais do ensino fundamental.

Na região, as prefeituras confirmam a distribuição anual de mais de 567 mil livros para os alunos das 542 escolas municipais do Alto Tietê.

Em Suzano, os alunos da rede municipal trabalham com livros físicos. Foram entregues 12,5 mil kits de livros, material didático do sistema de ensino do Serviço Social da Indústria (Sesi) para alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Cada aluno recebeu um kit com seis livros e foram distribuídos entre as 75 escolas municipais e 27 creches comunitárias.

Itaquá já distribui 250 mil livros neste ano, distribuídos entre as 73 escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil (creche e pré-escola). Em média São 13 livros por estudante considerando os componentes curriculares.

A cidade se posiciona contra o uso de livros digitais. “Os estudantes não contam com recurso digital individual (tablets ou notebook) para o desenvolvimento das atividades. Os recursos digitais disponíveis nas escolas são de uso coletivo”.

Em Ferraz de Vasconcelos os estudantes da rede municipal recebem livros físicos, também disponibilizados em arquivos digitais PDF. Ao todo foram distribuídos 73.600 livros por semestre, ou seja, 36.800 em cada semestre do ano.

A distribuição foi feita entre 67 escolas municipais que atendem nas etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais.

A Secretaria de Educação recebe os livros dos Programas Currículo em Ação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e os livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), enviados pela esfera federal via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Do programa "Currículo em Ação", os estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) receberam 4 livros no primeiro semestre. Já os alunos dos Anos Finais receberam 3 livros e os estudantes dos Anos Iniciais receberam 6 livros.

Cada estudante de Mogi das Cruzes recebe de 3 a 5 livros do PNLD e de 4 a 6 livros do Governo do Estado, de acordo com o ano em que estuda.

Neste ano, os livros vieram no formato físico, porém, o MEC tem fomentado o cadastro para acesso à versão digital dos livros do PNLD.

Para o fomento da leitura, houve a renovação do acervo literário das escolas municipais e subvencionadas com a aquisição de 150 mil livros. Foram enviados 500 títulos para cada segmento: Creche, Pré-escola e Ensino Fundamental I, além do envio mensal de gibis. Para as crianças da educação infantil, houve investimento no Projeto "Território da Leitura" por meio do qual há a distribuição de quatro livros paradidáticos para cada criança do Infantil III e IV (escolas municipais e subvencionadas).

Ao todo esses exemplares são distribuídos entre as 212 unidades escolares.

Poá tem 44 escolas municipais, destas 22 unidades utilizam o material advindo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) como principal ferramenta de apoio às aulas. No Ensino Fundamental, cada aluno recebe em média seis livros do PNLD, totalizando 58.074 livros recebidos em um ano letivo.

Santa Isabel utiliza o sistema de ensino da SET Brasil, da Editora Moderna. Os alunos recebem os livros didáticos físicos. Ao todo são distribuídos 16.310 livros entre as 19 escolas. Para a educação infantil são distribuídos 3.690 livros por semestre, ou seja, 1.845 a cada semestre. Para os alunos do primeiro ao quinto ano, cada um recebe um livro por bimestre, sendo, 4 livros bimestrais. Ao todo são distribuídos 12.620 livros.

Aruja também trabalha somente com livros físicos nas 21 escolas da rede municipal. Ao todo são distribuídos 90,315 livros, cada aluno recebe cerca de 11 exemplares no ano. As escolas utilizam o currículo em ação e PNLD.

Guararema utiliza livros físicos para o ensino da rede municipal. Neste ano, a cidade distribui livros para os 6.642 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. A Prefeitura esclarece que alunos do Maternal (2 e 3 anos) recebem 4 livros por ano. Alunos da Pré-Escola (4 e 5 anos) recebem 5 livros por ano. Alunos do 1º ao 5º ano recebem 7 por ano. A cidade tem 24 Escolas Regulares; 1 Escola de Educação Complementar (para alunos com necessidades educacionais especiais); e a Escola da Natureza (voltada às ações de Educação Ambiental).