Mutirão de atualização do CadÚnico atende centenas de moradores em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu no último sábado (29) um amplo mutirão de atualização cadastral do CadÚnico, que atraiu centenas de moradores ao auditório da Secretaria de Turismo, na Praça da Bíblia (avenida Vital Brasil, 90, Centro). A ação buscou facilitar o acesso dos munícipes aos serviços essenciais, especialmente daqueles que possuem rotina de trabalho durante a semana e encontram dificuldade para comparecer aos postos de atendimento.

Ao longo do dia, equipes especializadas estiveram à disposição da população para atualizar informações, verificar pendências, orientar sobre documentos necessários e esclarecer dúvidas relacionadas aos benefícios sociais. Também foi possível realizar novos cadastros no sistema, permitindo que mais famílias passem a ter acesso a programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

A iniciativa reforçou a estratégia da administração municipal de descentralizar serviços, aproximando-os dos moradores e garantindo que nenhum cidadão deixe de receber auxílios por falta de informação ou dificuldade de acesso ao atendimento. O mutirão foi planejado para oferecer um serviço completo em um único local, reunindo orientações, regularizações e cadastro inicial de famílias que buscam inclusão ou permanência em políticas públicas.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, destacou o impacto positivo da ação. “Recebemos centenas de moradores e conseguimos oferecer um atendimento integral, que ia desde a atualização simples até a realização de novos cadastros e esclarecimento de dúvidas. Essa é uma iniciativa que dá mais segurança às famílias, pois evita a perda de benefícios por falta de atualização e amplia o acesso aos programas sociais. Nosso compromisso é garantir que todos tenham as mesmas oportunidades”, ressaltou.

O chefe da pasta também elogiou o empenho das equipes envolvidas. “Nossos servidores se dedicaram intensamente para prestar um atendimento acolhedor e eficiente. Cada morador pôde entender seus direitos, conhecer os auxílios disponíveis e saber como acessá-los. Esse trabalho conjunto reforça a importância de aproximar a rede de assistência da população”, completou.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informou que novas ações semelhantes estão sendo planejadas, com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance das políticas públicas e fortalecer a proteção social no município.