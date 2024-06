Mutirão de Imposto de Renda da UMC tem aumento de 27% na procura do serviço em relação à 2023

437 atendimentos foram realizados na edição 2024 do Mutirão de Imposto de Renda da UMC (tanto presenciais quanto online). Um destaque foi que 79% dos atendimentos, realizados nos meses de abril e maio, foram destinados a contribuintes com mais de 64 anos, dos quais 80% não possuíam acesso ou conhecimento em informática e plataformas digitais.

A edição 2024 do Mutirão de Imposto de Renda auxiliou os contribuintes na elaboração de suas declarações de Imposto de Renda, um exemplo de cidadania fiscal prestado pela Universidade. O trabalho foi conduzido por alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, sob a supervisão de professores, e por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Receita Federal da UMC/Mogi das Cruzes/SRF.

Para o Prof. Me. João André Tavares Fernandes, Coordenador dos Cursos de Negócios, a iniciativa do Mutirão foi de grande apoio para a sociedade de Mogi das Cruzes e uma oportunidade para a evolução no aprendizado dos alunos.

“Essa iniciativa de promoção social teve como público-alvo principalmente aposentados e indivíduos com dificuldades no manuseio de ferramentas digitais do Governo. E, além de prestar um serviço à comunidade, essa ação voluntária auxiliou no desenvolvimento prático e técnico dos alunos envolvidos, o que evidenciou o comprometimento com o aprendizado e a prática acadêmica, beneficiando não apenas os próprios alunos, mas também a sociedade como um todo”, relata o Prof. Me. João André Tavares Fernandes, Coordenador dos Cursos de Negócios da UMC.

Dentre as atividades oferecidas registram-se o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda 2024, emissão de recibos e declarações completas, impressão de DARFs de pagamento, regularização de CPFs cancelados, além de consultas sobre a situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas.

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é fruto de uma parceria da UMC com a Receita Federal do Brasil, com o objetivo de prestar assistência contábil e fiscal à população de baixa renda. O NAF opera durante todo o ano letivo, mediante agendamento prévio e durante os mutirões programados, anunciados no site da UMC. Esta constante disponibilidade reforça o compromisso com a prestação de serviços à comunidade e o incentivo à educação fiscal.