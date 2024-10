Naturgy abre inscrições para o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento P&D&I 2025-2026

A Naturgy, em parceria com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), está com inscrições abertas para o ciclo 2025-2026 do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Conservação, Racionalização e Inovação do Uso do Gás Natural (P&D&I). Interessados em apresentar propostas para o Programa Anual podem enviar suas inscrições até o dia 31 de outubro de 2024. A Naturgy selecionará quatro projetos para serem submetidos à ARSESP.

O valor estimado para cada projeto varia entre R$ 350.000,00 e R$ 400.000,00, sendo que o montante total destinado ao ciclo 2025-2026 é de, aproximadamente, R$ 800.000,00. Vale ressaltar que a escolha final dos projetos será feita pela ARSESP, não havendo vínculo prévio entre a Naturgy e os projetos selecionados.

Objetivo do Programa

Instituído pela ARSESP, o Programa de P&D&I tem como objetivo promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor de gás canalizado, além de aumentar a eficiência e a segurança na distribuição e no uso do gás natural. Todas as propostas devem seguir as diretrizes e procedimentos estabelecidos no Manual de Elaboração e Avaliação do P&D&I.

Etapas do processo

O processo de avaliação para o ciclo 2025-2026 do Programa P&D&I será composto por quatro etapas principais:

1. Divulgação do programa no site da Naturgy (www.naturgy.com.br); 2. Apresentação das propostas: interessados devem enviar um escopo preliminar do projeto à Naturgy até o dia 31 de outubro de 2024, pelo email: pdsps@naturgy.com; 3. Avaliação dos projetos: o Comitê de Direção da Naturgy fará a pré-seleção dos projetos que serão enviados para análise e aprovação da ARSESP; 4. Envio dos projetos à ARSESP: após a avaliação pela Naturgy, os projetos aprovados serão encaminhados à ARSESP para decisão final até o dia 20 de janeiro de 2025.

Cronograma

O prazo final para o envio dos projetos à Naturgy é 31 de outubro de 2024. Após essa data, a Naturgy selecionará os projetos que serão encaminhados à ARSESP, com a previsão de conclusão da seleção até 14 de novembro de 2024. O prazo final para a submissão dos projetos à ARSESP está previsto para 20 de janeiro de 2025.

Condições de participação

Os interessados em participar do programa devem fazer o download das condições de envio dos projetos no site da Naturgy e enviar suas propostas preliminares dentro do prazo estipulado. As tratativas de ajustes nos projetos selecionados serão feitas diretamente com os proponentes, por e-mail.

"Estamos muito entusiasmados em promover mais um ciclo do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, que visa estimular a inovação e o avanço tecnológico no uso do gás natural. Este é um passo fundamental para fortalecer, cada vez mais, a segurança e a eficiência do setor em São Paulo. Convidamos todos os interessados a enviarem suas propostas e contribuirem com soluções que façam a diferença no setor de gás canalizado", diz Cristiane Aparecida Alves, responsável de Serviços a Pessoas da Naturgy em SP.

A sede Naturgy em São Paulo está localizada no Edifício Iguatemi Business Esplanada, na Avenida Gisele Constantino, 1.850, no Parque Bela Vista, na cidade de Sorocaba. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (15) 3322-3533 ou visite o site: www.naturgy.com.br.

A empresa concessionária distribuidora de gás natural canalizado, atuante na região Sul do estado de São Paulo, orgulha-se de abastecer 18 municípios, incluindo Alumínio, Araçariguama, Boituva, Botucatu, Cerquilho, Cesário Lange, Iperó, Itapetininga, Itu, Laranjal Paulista, Mairinque, Porto Feliz, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Tietê e Votorantim, e compromete-se continuamente a contribuir para o bem-estar das comunidades onde atua.