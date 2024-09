Nova pesquisa eleitoral indica Mara Bertaiolli em 1º com 38% dos votos

O Instituto Real Time Big Data publicou nesta quarta-feira (4) nova pesquisa eleitoral para Prefeitura de Mogi, que mostra a candidata Mara Bertaiolli (PL) na liderança da disputa. A liberal está com 38% de intenção de votos. O prefeito Caio Cunha (Podemos), candidato à reeleição, segue atrás, com 26%. Rodrigo Valverde (PT) soma 13%. Encomendada pela Record TV, a pesquisa ouviu 800 pessoas, entre os dias 2 e 3 de setembro.

A quarta colocação na intenção de votos é de Sheila Mantovanni (Mobiliza), que soma 2%. O candidato Roberto Rodrigues (PRTB) não pontua. Outros 13% dos entrevistados não souberam indicar um candidato ou não responderam em quem votariam. Votos nulos ou em branco somam 8%.

O levantamento da Real Big Data consolida o favoritismo de Mara, que cresceu 3 pontos percentuais na comparação com a última pesquisa divulgada na cidade. No levantamento do Instituto Opinião, em 15/8, a candidata à majoritária pelo PL tinha 35,3% das intenções de voto.

Na pesquisa, Mara também segue à frente dos concorrentes na simulação espontânea, quando não são apresentados aos entrevistados os nomes dos candidatos. Mara registra 20%, Caio Cunha, 13% e Valverde com 4%.

O levantamento da Real Time Big Data ouviu 800 entrevistados, entre os dias 2 e 3 de setembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00680/2024.