Novo PAC anuncia 25 obras em 8 cidades do Alto Tietê

O Novo PAC, programa do governo federal para fomentar obras pelo País, vai contemplar 25 projetos em oito cidades do Alto Tietê, conforme novo edital publicado pela Casa Civil, responsável pelo programa.

Apenas Poá e Salesópolis não constam no novo relatório do Novo PAC.

Suzano, Mogi e Itaquá aparecem com mais obras, com cinco em cada.

Em seguida aparece Ferraz, com quatro obras selecionadas.

Arujá e Santa Isabel são as seguintes, com duas obras cada.

E fecham a lista Biritiba e Guararema, com uma obra cada.

As obras selecionadas são, no geral, para construção de creches e escolas municipais, unidades básicas de saúde, mobilidade urbana e abastecimento e tratamento de água.

Novo PAC

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

O programa está organizado em Medidas Institucionais e nove Eixos de Investimento.

As Medidas Institucionais são um conjunto articulado de atos normativos de gestão e de planejamento que contribuem para a expansão sustentada de investimentos públicos e privados no Brasil.

Os Eixos de Investimento são as grandes áreas de organização do programa que reúne todas as obras e serviços destinados à população.

O Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,3 trilhão até 2026 e R$ 0,4 trilhão após 2026. Os investimentos do programa têm compromisso com a transição ecológica, com a neoindustrialização, com o crescimento do País e a geração de empregos de forma sustentável.