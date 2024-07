Número de eleitores no Alto Tietê cresce 4,4% e atinge 1,22 milhão

O número de eleitores aptos a votar na eleição municipal deste ano cresceu 4,4% comparado a 2020 e atingiu 1.228.434 pessoas. Em 2020 eram 1.176.381.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram divulgados nesta sexta-feira.

As mulheres seguem como maioria na região. São 644.794, o que representa 52,4% do total de eleitores da região. Homens somam 583.214, o que representam 47,4%.

Na comparação por gênero com a eleição de 2020, as mulheres eleitoras cresceram em 4,53%, e os homens, 4,34%.

Cidades com redução

Das dez cidades da região, quatro tiveram redução no número de eleitores em 2024 comparado a 2020.

A maior queda foi em Poá, com redução de 5%, passando de 93.853 para 89.126.

A segunda cidade com redução de eleitores foi Salesópolis, que caiu 3,3%, passando de 15.239, para 14.730.

Fecham a lista, Santa Isabel, com redução de 2,6%, e Ferraz, que caiu 2,1%.

Em Santa Isabel o número de eleitores reduziu de 42.613 para 41.469.

E em Ferraz os números caíram de 130.570 para 127.796.

Cidades com aumento

Entre as cidades com aumento de eleitores, Itaquá lidera. A cidade registrou crescimento de 8,5%, passando de 239.226 para 259.669.

Suzano aparece com número parecido: 8,4%. A cidade cresceu de 217.959 para 236.341.

Completa o top 3, Guararema, que cresceu 7,8%, passando de 24.594, para 26.536.

Para ver os dados completos, analise as tabelas ao lado.

Brasil

O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores aptos a ir às urnas para escolher os novos vereadores e prefeitos, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (18).

Segundo o TSE, poderão votar 155.912.680 pessoas, um número 5,4% superior ao de 2020.

De acordo com os dados do TSE, o Brasil tem 81,8 milhões de brasileiras aptas a votar nas eleições de outubro deste ano. O número equivale a 52,4% do total de eleitores do país.

Portanto, as eleitoras mulheres são maioria.

Eleitores que se declaram do gênero masculino chegam a 74 milhões, 47,5% do total.