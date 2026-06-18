Ferraz realizará mais uma edição do programa Caravana do Lazer

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará neste sábado (20), mais uma edição do programa “Caravana do Lazer” na Avenida dos Autonomista, 1182, Vila Cristina, ao lado da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Gabriel Vinícius Coelho.
O projeto consiste em um evento mensal e itinerante feito pela Secretaria de Esporte e Lazer que leva uma estrutura completa de jogos e atividades para diferentes bairros da cidade.
Atividades como: futebol de sabão, cama elástica e brinquedos infláveis já estão garantidos nesta edição.
Segundo o secretário de Esportes, José Batista, o programa traz o acesso de toda a população à cultura do esporte.
“A Caravana do Lazer tem como principal finalidade proporcionar momentos de recreação, integração e bem-estar para pessoas de todas as idades, com atenção especial às crianças que, por diferentes motivos, não possuem acesso aos núcleos esportivos do município. Esse é um trabalho árduo que a Secretaria de Esportes vem realizando e pretende ampliar ainda mais na cidade”, pontuou.