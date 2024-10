Obras de reforma do Parque Municipal Nosso Recanto avançam em Ferraz

Localizado no Jardim Pérola, o Parque Municipal Nosso Recanto “Dona Assunta” segue com a reforma e revitalização em ritmo acelerado. A obra está sendo executada pela Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos e tem previsão de conclusão em 2025.

Já é possível notar as mudanças no local, visto que a interdição é parcial e o equipamento permanece aberto ao público. Em fase de terraplanagem, o antigo playground dará espaço a novas estruturas, com a instalação de um sanitário acessível às pessoas com deficiência e muretas de concreto para o deslocamento dos usuários. Com um espaço mais atrativo, seguro e moderno, as crianças serão contempladas com novos brinquedos.

Na pista de caminhada também haverá alterações. Uma das novidades da reforma é a instalação da segunda entrada, na lateral do parque, e a construção da “Praça das Águas”, com equipamentos sofisticados de filtragem e tratamento de água que trará modernidade e interação com os moradores.

Em breve o novo gradil será instalado ao redor do parque, além de bancos para descanso e pergolados, reforma do atual banheiro público, academia de calistenia e academia ao ar livre, reforma nas quadras, rampas de acesso de acordo com as normativas e regulamentações locais e instalações elétricas.

Com mais de 50 mil metros quadrados de área verde preservada, atualmente o espaço conta com diversas áreas de lazer, como quadras poliesportivas, pista de caminhada e até uma Areninha.

“A obra do Parque Nosso Recanto é uma grande conquista para a população ferrazense, já que é algo inédito nessa proporção de melhorias e, com certeza, garantirá mais segurança, controle de acesso e identificação dos visitantes, além de trazer muita alegria e bem-estar ao município”, destaca o titular da pasta, Antônio Carlos dos Santos Ferreira.