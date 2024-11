Operação da Linha 11-Coral é normalizada após falha

A operação da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi normalizada na manhã desta terça-feira (19).

Durante o período de falha, os trens que partiam da Estação da Luz estavam alternando o destino final entre Mogi das Cruzes e Estudantes.

De acordo com a CPTM, a circulação dos trens foi completamente restabelecida por volta das 9h20.

O problema ocorreu no início da operação comercial, quando um trem apresentou falha no pantógrafo entre as estações Estudantes e Mogi das Cruzes. A alteração no serviço foi necessária para que a equipe de manutenção pudesse atuar no local.

A CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.