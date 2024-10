Outubro Rosa: Simpar e ONG Cabelegria realizam ação de doação de perucas para pessoas com câncer

Em apoio à campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, a Simpar – holding que reúne empresas como JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Automob, Banco BBC Digital, CS Infra e Ciclus Ambiental – promove uma ação solidária em conjunto com a ONG Cabelegria para a doação de cabelos.

A ação aconteceu nesta terça-feira (22), das 9h às 18h, na sede administrativa da empresa em Mogi das Cruzes (SP), os colaboradores estão tendo a oportunidade de renovar o visual com cortes de cabelos e de contribuir para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico.

O tamanho mínimo para doação é de 20 centímetros e serão aceitos cabelos com ou sem química (tintura, descoloração etc.). Os colaboradores também podem levar mechas já cortadas, suas ou de familiares, amigos e conhecidos que queiram ajudar. Outra opção será doar lenços, que também serão entregues à instituição. Por fim, também será possível contribuir com um valor simbólico.

Desde 2013, a aliança da Simpar com a Cabelegria reforça o compromisso da empresa com causas sociais e com o bem-estar da comunidade, alinhando-se à importância da prevenção ao câncer de mama. As perucas confeccionadas com os cabelos doados ajudam a melhorar a autoestima de mulheres e crianças em tratamento de câncer.