Passagem de ônibus da EMTU vai ter reajuste de 4% a partir da próxima segunda

O Governo do Estado de São Paulo informa que a partir de 6 de janeiro de 2025 passam a vigorar os novos valores das tarifas das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba/Litoral Norte.

O percentual de reajuste nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU é de 4% em média, inferior à inflação de 5,09%, com base na projeção do IPC-Fipe.

O novo valor reflete a necessidade de manter a sustentabilidade financeira e a qualidade dos serviços prestados à população. O reajuste foi decidido após análise das despesas operacionais crescentes, incluindo custos com manutenção, combustível, mão de obra e infraestrutura.

No caso dos veículos elétricos, leva-se em conta também a elevação do custo da energia elétrica. O objetivo da medida é garantir a eficiência, a segurança e a modernização do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é necessário para assegurar a continuidade desses padrões.

A EMTU gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas metropolitanas em 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do estado de São Paulo. As tarifas variam de acordo com as peculiaridades de cada linha, como trajeto percorrido e também o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.