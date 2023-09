PAT de Ferraz realiza processo seletivo para 293 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo informa que a partir de amanhã, até dia 22 de setembro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ferraz de Vasconcelos realizará processo seletivo para 293 vagas do nível fundamental ao superior, com opções exclusivas para pessoas com deficiência, além de procurar atender a jovens em cumprimento de medida socioeducativa. A ação será realizada em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e a Fundação CASA.

Entre as oportunidades estão 250 vagas para atendente de lanchonete em uma rede de fast food. As 5 vagas exclusivas para pessoas com deficiências são para operador de loja em uma rede de supermercados. Na área hospitalar há 38 vagas: ajudante de cozinha (1), analista de contas médicas (10), auxiliar administrativo (5), auxiliar de manutenção (3), auxiliar de suprimentos (10), líder de contas médicas (3 vagas), líder de manutenção (1), recepcionista (2), telefonista (2 vagas) e supervisor de teleatendimento (1). Os salários vão de R$ 1,2 mil a R$ 6 mil.

Para participar, os interessados devem comparecer em um dos locais abaixo, entre 10h e 14h, e levar RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho (física ou digital).

PAT Ferraz de Vasconcelos

No PAT Ferraz de Vasconcelos as vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, operador de loja, auxiliar de suprimentos, recepcionista, telefonista, auxiliar de manutenção, líder de contas médicas, ajudante de cozinha, líder de atendimento, líder de manutenção e auxiliar administrativo.

A seleção será feita no Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) Boa Vista, que fica na capital.

Data: 12 e 14 de setembro

Endereço: Rua Boa Vista, 170 - Centro

Cidade Tiradentes



Nos dias 13 ,15, 20 e 22 de setembro, o PAT Ferraz de Vasconcelos realizará duas ações na Cidade Tiradentes, e uma em Campos Elíseos em parceria com duas organizações ONG’s, para cadastrar os jovens da comunidade em situação de vulnerabilidade social para participarem do processo seletivo para a vaga de atendente de lanchonete.

Data: 13 de setembro

Endereço: Centro Comunitário Beneficente Conjunto - Rua Sarah Kubitscheck, 203 - Cidade Tiradentes

Data: 15 de setembro

Endereço: Rua Iguatemi, 1700 - Tiradentes

Data: 20 de setembro

Endereço: Rua Tujumirim 178, Jardim Helena

Data: 22 de setembro

Endereço: Rua Dr.Elias Chaves 20 ,Campos Elíseos