Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Região

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval

Sistema funciona por sistema free flow, sem cancelas, com tarifa de R$ 6,95

14 fevereiro 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/CNL)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) deve arrecadar cerca de R$ 1.473.400,00 no pedágio na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, durante o Carnaval. Segundo a CNL, 106 mil veículos são esperados entre sexta-feira (13) e a Quarta-Feira de Cinzas (18).

O pedágio na Mogi-Bertioga funciona por sistema free flow, sem cancelas, com tarifa de R$ 6,95 para automóveis/utilitários por sentido, totalizando R$ 13,90 para ida e volta. O pórtico está localizado no quilômetro 92, em Bertioga.

Os pagamentos podem ser feitos de forma automática, via tag, ou pelo site da concessionária em até 30 dias. O não pagamento do pedágio é considerado evasão, configurando infração grave. A penalidade inclui multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A tarifa do pedágio pode mudar dependendo do veículo. Para automóveis/utilitário com semirreboque de três eixos o valor é de R$ 10,42; Automóvel Utilitário com Reboque com quatro eixos, R$ 13,90; Veículo Comercial com dois eixos, R$ 13,90; Veículo Comercial com três eixos, R$ 20,85; Veículo Comercial com quatro eixos, R$ 27,81; Veículo Comercial com cinco eixos, R$ 34,76; Veículo Comercial com seis eixos, R$ 41,71; Veículo Comercial com sete eixos, R$ 48,66; Veículo Comercial com oito eixos, R$ 55,62; Veículo Comercial com nove eixos, R$ 62,57; Veículo Comercial com dez eixos, R$ 69,52. 

