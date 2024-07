Pedágios da região ficam mais caro nesta segunda-feira; confira valores

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) aumentou em 3,92% a tarifa dos pedágios das rodovias paulistas sob concessão. O reajuste começou a valer a partir desta segunda-feira (1º), e afetam rodovias que cortam a região do Alto Tietê.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os reajustes recompõem a inflação dos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio deste ano. A tabela com os reajustes foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 27.

A partir de hoje, os novos preços com aumento de pouco mais de 3,92% serão praticados nos pedágios da CCR Autoban, Via Colinas, Ecovias, Arteris Intervias, Renovias, CCR SPVias, CCR Viaoeste, CART, Ecopistas, CCR Rodoanel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras e SPMar, ViaRondon.

Valores nas principais rodovias

Na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a tarifa básica (carros), em Itaquaquecetuba, passa de R$ 5,20 para R$ 5,40 e na praça de Guararema, de R$ 4,90 para R$ 5,10.

No trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, em Itaquá, o pedágio vai passar de R$ 3,40 para R$ 3,90.Na saída de Arujá, o valor de R$ 3,40 foi reajustado para R$ 3,90.