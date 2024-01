Pedidos pelo 'Meu INSS' são melhores do que presenciais, recomenda advogada

A advogada previdenciária, Silmara Feitosa, recomendou que os previdenciários façam seus requerimentos de maneira online durante o fim de ano. De acordo com ela, os pedidos presenciais só são indicados “quando não for possível o requerimento pela plataforma do ‘Meu INSS’”.

“O atendimento do INSS será normal no fim de ano, as agências não entram em recesso, tanto que tenho uma cliente com perícia marcada para o dia 29 de dezembro. Mas eu sugiro que todos os pedidos sejam feitos na modalidade à distância. Hoje, praticamente todos os benefícios podem ser feitos à distância e, apesar das dificuldades no atendimento, principalmente pelas oscilações da internet e site, é o melhor caminho”, diz.



A advogada explica que o segurado só deve ir à agência do INSS quando não conseguir requerer o benefício pelo aplicativo, “para evitar indeferimentos e a suspensão do benefício”.

“A exemplo de cumprimento de exigências, quando não é possível enviar os documentos solicitados na modalidade online, se torna necessário o agendamento para cumprimento de exigência na forma presencial. Nem sempre conseguimos anexar todos os documentos no aplicativo, até mesmo pelo limite, caso em que, se não for cumprida a exigência dentro do prazo, o benefício será negado ou suspenso se já estiver ativo. Neste caso, para evitar o indeferimento e/ou suspensão de benefício, deve-se agendar o serviço de cumprimento de exigência na modalidade presencial”, exemplifica Silmara.



A advogada previdenciária conta que, quando a perícia é exigida de maneira presencial, é necessário cumprir esta exigência. “Essa é uma outra situação em que é necessário o deslocamento até a agência”, finaliza.