Perturbação do sossego é o principal motivo de chamados para GCMs na região

A perturbação do sossego é o principal motivo de chamados feitos para as Guardas Civis Municipais (GCMs) da região nos primeiros seis meses deste ano.

Os dados se referem a Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Salesópolis. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura disse que foram 481 ocorrências de perturbação do sossego no período. Ao todo, a GCM de Suzano realizou 4.187 atendimentos, um número 42,1% maior que os 2.946 atendimentos de 2023.

Além da perturbação do sossego, a GCM realizou 72 prisões em flagrante, sendo: 23 por tráfico de drogas; 12 em virtude de mandado de prisão ou recaptura de foragidos do sistema prisional; 12 por descumprimento de medida protetiva ou violência doméstica; e nove por roubo ou furto.

Outra ocorrência recorrente são as iniciadas pela Central de Segurança Integrada (CSI), com 770 atendimentos, sendo elas captadas pelos agentes do monitoramento ou por ligações dos munícipes.

A GCM de Suzano faz rondas pela cidade e pode fazer abordagens “desde que haja fundada suspeita que comprometa a segurança ou em apoio a outras instituições de segurança pública na execução de operações conjuntas, como com a Polícia Militar”. A GCM atende pelos telefones 153 e (11) 4745-2150.

Em Mogi das Cruzes, a GCM atendeu pouco mais de 9 mil ocorrências nos primeiros seis meses de 2024. O número total é 36,7% maior que os 6,6 mil atendimentos do mesmo período do ano passado.

A administração mogiana disse que as ocorrências mais recorrentes são relativas à Lei Maria da Penha, sendo violência doméstica, pedido de medida protetiva e descumprimento de medida protetiva. A guarda mogiana atende pelo número 153.

A GCM da cidade faz patrulhamento em todas as regiões do município e trabalha em conjunto com a Polícia Militar.

O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que foram 190 ocorrências de perturbação do sossego nos primeiros seis meses de 2024. Além disso, a GCM também recuperou 57 veículos furtados ou roubados e apreendeu 71,1 mil porções de drogas.

Outras ocorrências recorrentes, de acordo com a administração, são de resgate de animal silvestre e apoio a outros órgãos municipais.

OCORRÊNCIAS

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura informou que foram 340 ocorrências de perturbação do sossego apenas nos primeiros meses de 2024. Fiscalização de postura, com 122, e fiscalização ambiental, com 101 ocorrências ficam atrás como os chamados mais recorrentes.

A GCM da cidade atende pelo telefone 153. De acordo com a administração, a guarda pode fazer abordagens dentro das atribuições e sempre com fundada suspeita.

A Prefeitura de Poá disse que os casos mais recorrentes na cidade são de desinteligência, perturbação do sossego e automóvel localizado, não dando os números de cada um deles.

Ao todo, a GCM de Poá realizou 13.799 ocorrências entre janeiro e junho de 2024, um número 2,91% maior que as 13.408 ocorrências do mesmo período do ano passado.

A administração municipal de Guararema informou que a cidade não conta com a GCM, mas reforçou que há um amplo trabalho de segurança realizado pela Polícia Militar, com agentes que atuam por meio da Atividade Delegada, da Secretaria de Segurança Pública da cidade.

“Em toda a cidade, as câmeras do município estão à disposição da população e das forças policiais, ajudando a coibir crimes e a oferecer agilidade na resolução de delitos”, disse a Prefeitura.

A Prefeitura de Salesópolis apenas informou que a cidade não possui GCM.