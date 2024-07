Pesquisa aponta Mara Bertaiolli em 1º com 36% das intenções de votos

Levantamento do Instituto Quanti.Lab Consultoria e Pesquisa divulgado nesta segunda-feira (29) traz a pré-candidata Mara Bertaiolli (PL) na liderança para a Prefeitura de Mogi. A liberal está em primeiro lugar, com 36% das intenções de votos. O atual mandatário, Caio Cunha (Podemos), figura em segundo, com 23%, à frente de Rodrigo Valverde (PT), terceiro colocado, que tem 16%. Num possível segundo turno, Mara venceria com 47% contra 27% de Cunha.

Encomendada pela Rádio Metropolitana (AM 1.070), a pesquisa ouviu 800 pessoas, entre 24 e 26 e julho, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02398/2024.

O levantamento aponta, ainda, que 13% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos, enquanto 12% não responderam.

Num eventual segundo turno, de acordo com o Instituto Quali.Lab, Mara venceria com 47% dos votos válidos, contra 27% de Cunha, que busca a reeleição. Votos em branco, nulos e indecisos somam 16%. Um total de 11% dos entrevistados não responderam.

Rejeição

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 51% dos eleitores consultados pelo Instituto Quanti.Lab Consultoria e Pesquisa citaram o atual prefeito de Mogi, do Podemos. Na sequência, vem Valverde, do PT, com 43%. Mara é a que tem menor rejeição - 21%.

Pré-candidata à prefeita pela coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, tendo Téo Cusatis (PSD) como vice na chapa majoritária, Mara acredita que os números da pesquisa divulgada nesta segunda pela Metropolitana refletem o que ela e seu grupo político têm sentido nas ruas - clamor por mudança e a retomada do que funcionou na cidade, incluindo serviços públicos nas áreas da Saúde, da Educação e da Segurança Pública:

“Nosso objetivo é trabalhar de forma propositiva, com o resgate do orgulho dos mogianos, para colocar a cidade de volta nos trilhos do desenvolvimento. Tenho sentido uma grande receptividade em todos os lugares e esse é o nosso maior termômetro. Estamos ouvindo muito a população”, complementa a liberal.

Cusatis concorda com a companheira de chapa e complementa o raciocínio ao valorizar a experiência que ele e Mara têm em gestão pública, pelo tempo em que trabalharam na Prefeitura de Mogi na gestão da cidade:

“Essa é uma prévia do que está por vir e estamos muito felizes. É o início de um trabalho muito sério que estamos desenvolvendo. Temos projetos e propósitos para que Mogi das Cruzes volte a ser uma cidade melhor para se viver. Vamos cuidar das pessoas e voltar a dar dignidade aos mogianos”, destaca.

Metodologia

