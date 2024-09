Pesquisa aponta reeleição de Eduardo Boigues no 1º turno com 80% das intenções de voto

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (23/9) pelo Instituto Real Time Big Data mostra que o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), candidato à reeleição em Itaquá, lidera a corrida eleitoral na cidade e venceria no 1º turno as eleições. (Veja gráfico no fim da reportagem)

De acordo com a pesquisa estimulada, o liberal detém 80% da preferência do eleitorado.

Na sequência do levantamento estimulado aparecem Adriana Aparecida Félix, a Adriana do Hospital (PDT), e Fabiano Soares (PT), ambos com 3%. Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia (Solidariedade), tem 1%. Nulos e brancos somam 7%. Outros 6% não responderam ou não souberam opinar.

O candidato à reeleição pelo PL também lidera na pesquisa espontânea, quando não são apresentados aos entrevistados os nomes dos candidatos. Nesta análise, Boigues é lembrado por 52% dos itaquaquecetubenses.

De todos os pesquisados, 50% disseram votar com certeza no liberal. Outros 27% informaram que poderiam votar no delegado para assumir o segundo mandato na Prefeitura de Itaquá.

Fabiano Soares, candidato a prefeito pelo PT, lidera em rejeição, com 52%, seguido por Armando da Farmácia, que tem 41%, e Adriana do Hospital, com 38%.

O levantamento do Real Time Big Data também mostra que a gestão de Boigues tem 82% de aprovação.

Metodologia

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 800 pessoas entre 20/9 e 21/9, de forma presencial. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-04356/2024.