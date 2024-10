Pesquisa do Instituto Opinião aponta Mara Bertaiolli com 49% das intenções de votos

Levantamento divulgado pelo Instituto Opinião, nesta quarta-feira, mostra que a candidata a prefeita de Mogi das Cruzes pelo PL, Mara Bertaiolli, pode ser eleita em primeiro turno. No cenário estimulado, a liberal aparece com 49% das intenções de votos válidos e Caio Cunha (Podemos), postulante à reeleição, pontua 31%.

O estudo traz na sequência o candidato Rodrigo Valverde (PT), que soma 18%. Bem atrás, em segundo pelotão, aparecem Sheila Mantovani (Mobiliza) e Roberto Rodrigues (PRTB), que, juntos, totalizam 1%.

De acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Opinião para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, Mara também lidera em outros cenários. No levantamento espontâneo, por exemplo, quando não há a apresentação dos nomes dos concorrentes aos entrevistados, a liberal segue liderando, com 33,2% dos votos. Cunha aparece atrás, com 18,2%. O candidato petista é o terceiro colocado, somando 12,8%. Votos brancos ou nulos alcançam 11,2%. Não sabem em quem votar são 24,4%.

Vitória, também, no 2º turno

O Instituto Opinião também simulou cenários em caso de segundo turno em Mogi das Cruzes. A postulante à majoritária pelo PL sai vitoriosa em todos os embates.

Mara soma 51,3% contra 30,2% do atual prefeito. Se considerar o confronto entre a liberal e Valverde, a distância é ainda maior: 54,7% a 27,3%.

Rejeição

O Instituto Opinião avaliou, ainda, o índice de rejeição dos candidatos ao Paço Municipal mogiano. Cunha é o campeão de aversão dos eleitores: 46,8% dos entrevistados disseram que não votariam no atual prefeito de jeito nenhum. Valverde vem na sequência, com 29%.

Metodologia

O levantamento do Instituto Opinião ouviu 600 pessoas e foi realizado entre os dias 25/9 e 27/9. O grau de confiança da pesquisa, que foi divulgada nesta semana, é de 95%, e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-05639/2024.