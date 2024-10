Plano de governo de Boigues prevê câmeras com Inteligência Artificial e mais drones

O prefeito de Itaquaquecetuba, e candidato à reeleição, Delegado Eduardo Boigues (PL), pretende, se eleito, lançar um pacote de inovações tecnológicas que inclui o uso de Inteligência Artificial (IA). A proposta consta no plano de governo do liberal.

O objetivo é reforçar o poder de atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), a Força Azul, além de aumentar o contingente da tropa com a abertura de concurso público.

No primeiro mandato do delegado, Itaquá viu os índices de violência baixarem de forma significativa em relação às gestões anteriores, segundo a campanha do candidato. O prefeito acredita que os investimentos em Segurança Pública, com direito à GCM armada com fuzil, nova frota, reforma e ampliação da base da tropa e a instalação de câmeras de monitoramento, foram responsáveis pelos resultados positivos:

“Num eventual próximo mandato, teremos a oportunidade de dar continuidade ao progresso já alcançado nos últimos quatro anos, por meio de um plano de governo sólido. Defendemos a expansão de políticas públicas que já nos ofereceram dados positivos, inclusive na Segurança, mas, também, a introdução de novas iniciativas”, observa Boigues.

Uma das novidades na área de Segurança, segundo o plano de governo do delegado, é a integração do monitoramento com IA. A incorporação dos sistemas deverá diminuir o tempo de resposta a ocorrências em Itaquá, já que, a ideia de Boigues é, também, ampliar o número de câmeras em pontos estratégicos do município - além das 200 regiões já contempladas com o sistema.

Drones

O plano de governo da chapa PL/PSD ainda prevê a aquisição de mais drones para a vigilância aérea de toda Itaquá, que tem 82.622 km² e uma população estimada em 366,6 mil habitantes. O conjunto de medidas para a modernização da Segurança Pública da cidade abarca, também, a compra de mais veículos de patrulhamento equipados com tecnologia de ponta.

Regularização Fundiária e Saúde

O plano de governo de Boigues, reforça, ainda, o compromisso de vencer desafios nas áreas da Saúde e habitacional, com prioridade para a regularização fundiária.