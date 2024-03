PM inaugura nova sede da 3ª Cia do 32° Batalhão em Ferraz

A manhã desta quarta-feira, 06 de março, foi marcada pela entrega e inauguração da nova sede da 3ª CIA do 32° Batalhão da Polícia Militar no bairro do Jardim Santa Rosa. A ação é fruto de uma sólida parceria da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

A cerimônia inaugural contou com a presença da chefe do Executivo, Priscila Gambale, seus secretários, vereadores e autoridades oficiais das forças de segurança. “Nunca se investiu tanto em Segurança Pública em nosso município como nestes últimos tempos. Lutamos sempre para valorizar os profissionais e modernizar os equipamentos públicos, bem como todo aparato utilizado, somado aos recursos tecnológicos vigentes. Mais segurança, significa mais respeito aos cidadãos e aos profissionais que atuam em patrulhamento pelas ruas de nossa cidade. Por isso, celebramos com alegria a entrega desta nova sede que vai agregar em mais serviços ofertados”, disse Gambale.

A partir de agora, mais ações de segurança serão ampliadas no município como a ampliação do atendimento do Proerd, intensificação da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), patrulhamento da força tática com mais viaturas e maior efetivo, dentre outros.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários Daniele de Freitas, Adriano Dias, Antonio Carlos, Daniel Balke, Carlos Alexandre, Dom Souza, Jackson dos Santos, José Batista de Souza, Marcelo Dearo, Paula Trevizolli, Pedro Paulo Teixeira, Robson Xisto, Viviani Souza, de Segurança Urbana e Defesa Civil, Assuntos Jurídicos, Obras, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Comunicação, Governo, Esporte e Lazer, Transportes e Mobilidade Urbana, Educação, Fazenda, Assistência Social, Administração, respectivamente.

Participaram também os vereadores Álvaro Costa (Kaká), Alexandro Silva (Teteco), Nicolas David e Osní Pasquarelli (o Ní).

A sede da 3ª CIA do 32° Batalhão da Polícia Militar passa a atender agora na Rua Maria Conceição Alvarenga e Silva, 86, no Jardim Santa Rosa, em Ferraz de Vasconcelos.