Poá realiza castrações gratuitas de cães e gatos por meio do programa Castra+ São Paulo

Poá promoveu nesta quarta-feira (4) castrações gratuitas de centenas de cães e gatos por meio do programa Castra+ São Paulo, reforçando as medidas de controle populacional, saúde pública e bem-estar animal no município. A ação aconteceu na Praça de Eventos e atendeu tutores previamente cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinnPatinhas) e que realizaram a inscrição no site oficial do programa.

O atendimento prestado pelo programa, que chegou a Poá com o apoio do deputado federal Bruno Lima, reconhecido por sua atuação na causa animal, seguiu critérios técnicos e veterinários, garantindo segurança e qualidade nos procedimentos realizados.

O Castra+ São Paulo é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A proposta do programa é oferecer castração gratuita como ferramenta essencial para o controle ético da população de cães e gatos, prevenindo o abandono e reduzindo riscos de zoonoses.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a importância da iniciativa e agradeceu o apoio do deputado federal Bruno Lima. “Programas como o Castra+ São Paulo representam um avanço nas políticas públicas do município. Essa ação reforça o compromisso da nossa gestão com políticas responsáveis, que promovem bem-estar animal e qualidade de vida para a população”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza agradeceu o apoio do deputado federal e ressaltou que a administração municipal segue empenhada em ampliar ações voltadas à proteção animal. “Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade. A castração evita o aumento descontrolado da população, reduz o abandono e ajuda a prevenir doenças. É uma ação que melhora a vida dos pets e traz mais tranquilidade para seus tutores. Agradecemos essa parceria importante que permitiu o atendimento de centenas de animais na nossa cidade”, completou.