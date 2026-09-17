Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 17 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá realiza vacinação antirrábica gratuita neste domingo (20)

Ação voltada para cães e gatos acontece das 12h às 17h, na Praça da Bíblia

17 setembro 2026 - 14h52Por de Poá
A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste domingo (20), das 12h às 17h, uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatosA Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste domingo (20), das 12h às 17h, uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste domingo (20), das 12h às 17h, uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos. O atendimento será realizado no interior da Praça da Bíblia, na região central da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso dos tutores à imunização e reforçar a prevenção e o controle da raiva no município.

A iniciativa será realizada durante o fim de semana para facilitar a participação dos moradores e ampliar a cobertura vacinal dos animais. A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida entre animais e para os seres humanos, tornando a vacinação uma importante medida de prevenção.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destaca a importância da participação dos tutores. “A vacinação é uma medida fundamental para proteger os animais contra a raiva e também contribui para a proteção da população. Estamos realizando a ação em um local de fácil acesso e em um horário que facilita a participação dos moradores”, afirma.

O prefeito Saulo Souza ressalta que a iniciativa integra as ações do município voltadas à prevenção e à promoção da saúde pública. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir que os tutores tenham a oportunidade de manter seus animais protegidos. A vacinação é uma forma simples e importante de prevenção, que beneficia toda a comunidade”, destaca.

Orientações aos tutores

Para garantir a segurança dos animais, tutores e profissionais envolvidos no atendimento, a orientação é que os cães sejam levados com guia e, quando necessário, focinheira. No caso dos gatos, recomenda-se o uso de caixas de transporte, reduzindo o risco de fugas ou acidentes durante a vacinação.

Serviço

Vacinação antirrábica

Data: Domingo (20)
Horário: Das 12h às 17h
Local: Praça da Bíblia – Centro de Poá
Público: Cães e gatos
Atendimento: Gratuito

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Eu mereço': por que um dia difícil costuma terminar em chocolate, pizza ou hambúrguer?
Região

'Eu mereço': por que um dia difícil costuma terminar em chocolate, pizza ou hambúrguer?

Uso excessivo do celular pode aumentar risco de dores no pescoço e nas costas
Região

Uso excessivo do celular pode aumentar risco de dores no pescoço e nas costas

Ex-prefeito de Suzano Marcelo Candido organiza caravana para visita de Lula em Guarulhos
Região

Ex-prefeito de Suzano Marcelo Candido organiza caravana para visita de Lula em Guarulhos

Operação combate infiltração do PCC no transporte público em São Paulo
Polícia

Operação combate infiltração do PCC no transporte público em São Paulo

Priscila destaca R$ 13 mi de recursos para ajudar a combater enchentes
Região

Priscila destaca R$ 13 mi de recursos para ajudar a combater enchentes

Programa 'Melhor em Casa' alcança quase 90% de aprovação em Ferraz
Região

Programa 'Melhor em Casa' alcança quase 90% de aprovação em Ferraz