Poá realiza vacinação antirrábica gratuita neste domingo (20)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste domingo (20), das 12h às 17h, uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos. O atendimento será realizado no interior da Praça da Bíblia, na região central da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso dos tutores à imunização e reforçar a prevenção e o controle da raiva no município.

A iniciativa será realizada durante o fim de semana para facilitar a participação dos moradores e ampliar a cobertura vacinal dos animais. A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida entre animais e para os seres humanos, tornando a vacinação uma importante medida de prevenção.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destaca a importância da participação dos tutores. “A vacinação é uma medida fundamental para proteger os animais contra a raiva e também contribui para a proteção da população. Estamos realizando a ação em um local de fácil acesso e em um horário que facilita a participação dos moradores”, afirma.

O prefeito Saulo Souza ressalta que a iniciativa integra as ações do município voltadas à prevenção e à promoção da saúde pública. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir que os tutores tenham a oportunidade de manter seus animais protegidos. A vacinação é uma forma simples e importante de prevenção, que beneficia toda a comunidade”, destaca.

Orientações aos tutores

Para garantir a segurança dos animais, tutores e profissionais envolvidos no atendimento, a orientação é que os cães sejam levados com guia e, quando necessário, focinheira. No caso dos gatos, recomenda-se o uso de caixas de transporte, reduzindo o risco de fugas ou acidentes durante a vacinação.

Serviço

Vacinação antirrábica

Data: Domingo (20)

Horário: Das 12h às 17h

Local: Praça da Bíblia – Centro de Poá

Público: Cães e gatos

Atendimento: Gratuito