Ex-prefeito de Suzano Marcelo Candido organiza caravana para visita de Lula em Guarulhos

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre nesta sexta-feira (18/9) sua primeira agenda no Alto Tietê. O petista fará um comício às 17 horas no Calçadão da Rua Dom Pedro II, no Centro de Guarulhos. Cerca de 250 suzanenses participarão do ato político em uma Caravana organizada pelo ex-prefeito e ex-deputado estadual, Marcelo Candido. Lula deve reunir seus principais candidatos a deputado estadual e federal de São Paulo.

"A vinda do presidente Lula na região demonstra o prestígio e importância que o Alto Tietê tem na agenda do governo federal. São inúmeros equipamentos e programas em funcionamento, como o Samu, o Instituto Federal, Restaurante Popular e programas como o Pé-de-Meia, Bolsa Família e Gás do Povo. Para se ter uma ideia, é com verba do governo federal que Suzano está construindo um Hospital, projeto idealizado ainda na minha gestão", apontou Candido.

Devido a grande comoção com a vinda do presidente, o ex-prefeito organizou uma Caravana com quatro ônibus que sairão de Suzano rumo a Guarulhos, com concentração às 15h30. Militantes de vários partidos da esquerda e do campo progressista e simpatizantes do governo Lula irão compor a comitiva e marcar presença no ato prol a reeleição do presidente.