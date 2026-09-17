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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Região

Priscila destaca R$ 13 mi de recursos para ajudar a combater enchentes

Prefeita ainda pontuou que o município já conquistou cerca de 60 milhões para novas obras

17 setembro 2026 - 06h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
PRISCILA GAMBALE Vistoriou áreas de riscoPRISCILA GAMBALE Vistoriou áreas de risco - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, destacou os investimentos de R$ 13 milhões que foram destinados para a infraestrutura do município. A prefeita frisou que a intensificação antecipada pôde conter os possíveis danos ocasionados pelas fortes chuvas que a região do Alto Tietê enfrentou. Ainda pontuou que o município já conquistou cerca de R$ 60 milhões para novas obras de drenagem.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais da prefeita, Priscila Gambale demonstrou locais que tinham históricos de alagamentos, que desta vez, não sofreram com as causas climáticas. “As chuvas dos últimos dias castigaram a região. Vimos cenas tristes em Itaquaquecetuba, Guarulhos e até aqui do lado, em Poá. Em Ferraz, desta vez foi diferente. Pontos com histórico de inundações como na Avenida Brasil, não registraram alagamentos”, disse.

Ainda pontuou as obras que foram feitas nos últimos meses. “No Ribeirão Itaim chegamos a retirar três veículos que estavam submersos há anos. Tubulações completamente entupidas foram desobstruídas. É um trabalho que ninguém vê debaixo da terra. Mas o alagamento que você não enfrentou desta vez mostra o resultado do nosso trabalho”, pontuou.

“Também construímos piscinões e retiramos mais de 400 toneladas de resíduos das ruas e bueiros todos os meses”, comentou. Aproveitou o momento para reforçar a importância da contribuição da população. “A colaboração da população no combate ao descarte regular também faz diferença. Ainda temos muito trabalho pela frente”, salientou. Ainda frisou que a Defesa Civil do município fica à disposição dos munícipes através do número 199.

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