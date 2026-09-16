Programa 'Melhor em Casa' alcança quase 90% de aprovação em Ferraz

O programa “Melhor em Casa”, iniciativa da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos que oferece atendimento médico e multiprofissional domiciliar a idosos e pacientes acamados, apresentou dados expressivos de aprovação em um levantamento recente. A avaliação foi conduzida e estruturada pelo Departamento de Pesquisa da administração municipal com o objetivo de mapear a qualidade do serviço, a frequência dos usuários e de suas famílias.

De acordo com o estudo, 88,9% dos entrevistados destacaram que a equipe profissional atua com constante respeito e clareza no diálogo direto com pacientes e familiares. O mesmo percentual de 88,9% apontou que a comunicação entre o médico e a equipe de enfermagem ocorre de maneira contínua e eficiente durante o acompanhamento de saúde.

Outro dado relevante revela que a maioria dos assistidos possui um vínculo de longo prazo com o programa: 77,8% dos pacientes são acompanhados há mais de um ano pelas equipes do município. Em relação ao cuidado prestado, 77,8% dos entrevistados confirmaram que a enfermagem acompanha as consultas médicas de forma constante e que a quantidade e o tipo de insumos disponibilizados atendem totalmente às necessidades do tratamento no lar.

No quesito logístico, 100% dos entrevistados que responderam sobre o recebimento de medicamentos e insumos consideraram as entregas adequadas quanto aos horários e à frequência. Além disso, 66,7% relataram que nunca enfrentaram problemas com falta ou atraso de materiais, e 66,7% declararam estar altamente satisfeitos com a totalidade da assistência oferecida dentro de suas casas.

Sobre o Departamento de Pesquisa

Criado em 2022, o Departamento de Pesquisa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos atua no fortalecimento do diálogo com os munícipes para avaliar serviços públicos e subsidiar melhorias contínuas na gestão municipal. Por meio de uma equipe de quatro servidores, o setor realiza contatos telefônicos diretos com a população, utilizando o número oficial da Prefeitura e registrando as informações em uma plataforma própria desenvolvida pelo município.

A metodologia foca em análises qualitativas por temas específicos e ciclos de avaliação, concentrando atenções prioritariamente em áreas de grande impacto social, como a Saúde pública e o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Mais do que atribuir uma pontuação, o departamento estabelece um "marco zero" em cada levantamento, permitindo que a percepção real do cidadão identifique gargalos e direcione soluções práticas para o aprimoramento contínuo das políticas públicas no município.