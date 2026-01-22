Poá recebe o programa Castra + SP com castrações gratuitas para cães e gatos

A cidade de Poá será beneficiada pelo programa Castra+ São Paulo no próximo dia 4 de fevereiro, oferecendo castrações gratuitas para cães e gatos. A iniciativa tem como objetivo o controle da população de animais, além de promover a saúde pública e o bem-estar dos pets. Para participar, os tutores devem realizar o cadastro no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinnPatinhas) e fazer a inscrição no site oficial do programa (https://castramaissaopaulo.com.br/agendamento/).

O atendimento será realizado na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, nº 150, no centro de Poá. O programa é viabilizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e chega ao município com o apoio do deputado federal Bruno Lima.

Após o cadastro no sistema do Castra+ São Paulo, o tutor receberá a confirmação do procedimento e informações detalhadas sobre o procedimento de castração, como horário e outros detalhes importantes sobre o atendimento.

SinnPatinhas

O sistema SinnPatinhas tem como propósito centralizar informações sobre os animais e seus tutores, como dados de identificação, espécie, raça, idade, vacinas e tratamentos realizados. Além disso, permite o acompanhamento de procedimentos como castração, microchipagem, vacinação e emissão da Carteirinha ou RG Animal. A plataforma visa aumentar o controle de zoonoses, melhorar a segurança pública e facilitar a gestão das políticas de bem-estar animal.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou que a chegada do programa é um importante avanço para o município. “Cuidar dos animais também é cuidar da saúde pública. A chegada do Castra+ São Paulo reforça o compromisso da nossa gestão com políticas responsáveis, que promovem bem-estar animal e qualidade de vida para a população”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Silvanei Mamed, ressaltou a importância da integração com o sistema federal. “O cadastro no SinPatinhas permite um acompanhamento mais eficiente dos procedimentos realizados e fortalece a transparência das ações. É uma ferramenta fundamental para ampliar o controle de zoonoses e garantir mais segurança à população e aos animais”, finalizou.