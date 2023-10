Priscila Gambale vistoria local da Festa da Uva; evento começa nesta quarta

“Nossa festa está chegando e os preparativos finais para o evento já estão a todo vapor. Acompanhei hoje como está ficando o espaço para amanhã iniciarmos a tão aguardada Festa da Uva, em comemoração aos 70 anos de Ferraz de Vasconcelos”, disse a prefeita pelas redes sociais.

Estiveram junto da prefeita na vistoria a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa, os vereadores Dr. Jobson, Fábio Wuhalla e o presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro.

“Amanhã (nesta quarta, 11) daremos a largada na Festa da Uva com a dupla Zé Neto e Cristiano. Comente aqui se você já está ansioso!”, afirmou.

Parque de Diversão

O parque de diversões da 40ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos vai funcionar gratuitamente nesta quinta-feira, dia 12/10, do meio-dia às 16 horas para atender as crianças de até 12 anos. A gratuidade valerá apenas para o feriado e no horário limitado.

Após às 16 horas, o parquinho será esvaziado e abrirá à noite para as atividades da Festa da Uva. Para comprovar a idade da criança, os pais ou responsáveis devem levar um documento da criança com foto.

A Prefeitura de Ferraz vai proporcionar diversão e muita festa para as crianças ferrazenses no Dia das Crianças. A 40ª Festa da Uva Fina faz parte das comemorações dos 70 anos de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos e começa nesta quarta-feira (11) e vai até 15 de outubro, no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr., o antigo Birutão.

A 40ª Festa da Uva Fina contará com uma decoração especial, além da praça de alimentação, estandes de artesanato e parque de diversões para as crianças.

O evento é gratuito com entrada solidária. A troca dos ingressos para todos os shows será feita por meio de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos.

Os interessados devem procurar um dos pontos de troca para garantir a sua entrada: Calçadão da XV de Novembro, UBS da Vila São Paulo, UBS Santo Antônio, Procon (Cic), Secretaria de Cultura e Turismo, Estação Cidadania e Cultura (Cidade Kemel), Paço Municipal (Prefeitura de Ferraz), Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde.

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) vistoriou o espaço onde vai receber a Festa da Uva Fina, evento que começa nesta quarta-feira e marca os 70 anos de aniversário da cidade.