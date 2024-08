Programa de castração gratuita atendeu mais de 10 mil animais em Ferraz de Vasconcelos

O programa de castração gratuita, em Ferraz de Vasconcelos, atendeu mais de 10 mil cães e gatos sem raça definida e alcançou moradores de diversos bairros da cidade. Foram mais de 300 procedimentos cirúrgicos a cada edição, acompanhados de uma equipe veterinária com mais de 20 profissionais.

O projeto conseguiu atingir diferentes segmentos da população, como cuidadores voluntários, ativistas, munícipes em situação de vulnerabilidade, além de priorizar animais errantes, viabilizando o controle populacional e bem-estar dos animais.

A participação dos moradores foi positiva, uma vez que todas as vagas foram preenchidas de imediato. Moradora da Vila do Americano, Maria Joelma foi beneficiada pelo serviço. Com seis meses de vida, a gatinha Luna passou pelo procedimento e continua levando muito amor e alegria para a família.

“Participei pela terceira vez da castração e só tenho a agradecer pelo cuidado e carinho com nossos pets. A cirurgia é inacessível para muitas pessoas e hoje nossa cidade conta com esse serviço gratuito, valorizando a causa animal. Estou muito feliz em ver minhas gatinhas saudáveis”, disse Maria.

A cidade conta com a Clínica Veterinária Municipal, equipamento gratuito que oferece atendimento à saúde animal ferrazense. A unidade conta com consultórios, centro cirúrgico, sala de medicação, sala de exames e albergue e está situada na Rua das Américas, 35, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Todos os meses a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos abre novas inscrições para castração gratuita. No dia agendado, o animal precisa estar devidamente preparado com jejum de oito horas, além, é claro, da presença do tutor, indispensável até a alta do animal.