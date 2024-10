Programa de emprego em Itaquá conta com 1,5 mil vagas

O programa Itaquá Mais Emprego oferece, neste momento, 1,5 mil oportunidades e as seleções da semana, sempre às 10h, são para os cargos de auxiliar de logística e motorista de fretado. Para participar é necessário ter a partir de 18 anos.

Nesta terça (22), a seleção é para auxiliar de logística com ou sem experiência que tenha ensino médio completo. Na quarta (23) será para motorista de fretado com experiência, CNH D e disponibilidade para viajar. Já na quinta (24), a seleção é novamente para auxiliar de logística com fundamental completo.

“A cada semana novas oportunidades entram em nosso mural de emprego. Temos vagas para diferentes áreas e perfis. É a chance do munícipe conseguir sua recolocação no mercado”, disse o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

Para participar é necessário comparecer com o RG, CPF, currículo impresso e caneta. O atendimento é por ordem de chegada e com limite de senha. As entrevistas acontecem na Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro).

Outras oportunidades podem ser encontradas no mural de vagas (cutt.ly/gwtFn1hh). “É importante o candidato ficar atento ao site e verificar a vaga que mais se encaixa com seu perfil. Vamos encerrar o mês de outubro preenchendo muitas vagas”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.