Provão Paulista: 898 mil estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio fazem exame na próxima semana

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início à aplicação do Provão Paulista Seriado para 898 mil estudantes da rede pública de ensino matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. A participação no exame é decisiva para que os alunos possam concorrer às 15 mil vagas nas universidades e faculdades estaduais, uma vez que o Provão soma as notas obtidas nas três etapas do Ensino Médio. Para essas turmas, a prova será aplicada na segunda (11) e na terça-feira (12).

Para estudantes da 1ª série do Ensino Médio, as provas começam às 14h e os portões serão fechados às 13h45, em ambos os dias. Para estudantes da 2ª série do Ensino Médio, as provas serão aplicadas a partir das 8h e os portões serão fechados às 7h45.

Cada aluno terá quatro horas em cada um dos dias para fazer o Provão Paulista para sua série. A permanência mínima na sala é de duas horas.

No total, serão 90 questões de múltipla escolha, com a obrigatoriedade do preenchimento do cartão de respostas nos dois dias de provas, 45 em cada aplicação. No dia 11, os alunos responderão a questões de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia. No segundo dia, enquanto estudantes da 1ª série responderão a questões de matemática, história, geografia e sociologia, os matriculados na 2ª série responderão a perguntas das disciplinas de matemática, história, geografia e sociologia. Não há redação para as 1ª e 2ª séries do Provão.

Por ser na modalidade seriada, a prova tem um peso em cada série. A prova da 1ª série tem peso de 15% e da 2ª série, de 25%. Elas são essenciais para a somatória de todos os anos quando o aluno estiver na 3ª série e disputar as vagas do Provão na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).