Próximo da posse, veja os principais projetos dos prefeitos eleitos e reeleitos

Os eleitos e reeleitos assumem seus respectivos cargos a partir do dia 1° de janeiro. Por conta disso, o DS traz nesta reportagem as principais promessas dos prefeitos eleitos e reeleitos das cinco principais cidades da região: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. Todas as propostas estão disponíveis na plataforma DivulgaCand.

Em Suzano, Pedro Ishi (PL) prega continuidade no trabalho do atual prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PL), que deixará o cargo no final deste ano.

Para a Educação, Pedro propõe a criação de 1.500 vagas de novas vagas em creches, seja na rede própria ou indireta (creches comunitárias), visando zerar a fila de espera em todas as regiões; ampliar o número de unidades escolares na rede municipal; ampliar o número de escolas municipais; criar o Centro de Apoio à Criança com Deficiência; criação estruturas físicas nas escolas, visando o aumento de unidades em Período Integral; e construir e implantar o Polo de Educação Ambiental.

Para a Saúde, as Unidades Básica de Saúde (UBSs) dos bairros Parque do Colégio, Cidade Boa Vista e Jardim Saúde; efetivar o serviço de “Remédio em Casa” em 2025 e criar uma farmácia de dispensação no Hospital e Maternidade de Suzano e na UPA de Palmeiras; e Ampliar a quantidade de atendimentos em consultas e exames por meio do “voucher da Saúde”

Na Segurança, modernizar a frota e equipar a Guarda Civil Municipal (GCM), ampliar o efetivo da corporação, ampliar a cobertura de monitoramento por câmeras e intensificar os serviços do Centro de Segurança integrado e a construção de uma nova sede da GCM.

Mara Bertaiolli (PL) desbancou o atual prefeito de Mogi, Caio Cunha (Podemos), e foi eleita em primeiro turno. A prefeita eleita quer aumentar o número de escolas em tempo integral, priorizando os bairros; intensificar a oferta de vagas na educação básica – nas creches e pré-escolas - municipais e subvencionadas; e eliminar o déficit de vagas na educação de 0 a 5 anos para a Educação.

Para a Saúde, Mara quer colocar a Maternidade Pública Municipal em funcionamento, além de fortalecer e ampliar o Programa Mãe Mogiana e implantação de novas UBSs e novas unidades do programa Estratégia da Saúde da Família (ESF).

Entre as propostas voltadas à Segurança, estão: criação de um aplicativo de segurança que possibilite a participação da população como fonte de informação; parceria com o Estado para a instalação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP); expandir o sistema de monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica; além do aumento de agentes da GCM e frotas de viaturas.

Com mais de 90% dos votos, Eduardo Boigues (PL) quer atualizar o Plano de Educação do município, expandir a educação integral e continuar com a oferta de vagas nas creches da rede municipal, focando nas crianças de 0 a 3 anos em período integral.

Para a Saúde, o objetivo é reduzir a taxa de mortalidade infantil, fortalecer programas de saúde preventiva, dar continuidade ao fortalecimento do Programa Saúde da Família (PSF) e fortalecer a rede municipal de atenção especializada visando melhorar o tempo médio de atendimento.

Na Segurança, aumentar o número de câmeras em locais considerados de maior risco, prosseguir com a modernização da GCM, implementar um programa contínuo de treinamento e capacitação para os agentes e aprimorar projetos especiais voltados para a redução da criminalidade, como programas de ressocialização de jovens em situação de vulnerabilidade.

Em Poá, Saulo Souza (PP) quer implantar uma Fatec na cidade, além de avaliar, junto ao Estado, a implantação de novos cursos e vagas na Etec. As demais propostas voltadas para a Educação são: construir e reestruturar novas escolas e creches, identificar precocemente alunos com dificuldades de aprendizagem e oferecer planos de apoio e melhorar o índice de Poá no Ideb.

Para a Saúde, elaborar estudos para adotar sistema online de agendamento de consultas e de exames, como também para implantar o Remédio em Casa e implementar a cobertura da Estratégia Saúde da Família, com foco na atenção primária e na prevenção.

Na Segurança: elaborar estudos para criação o Canil da GCM, reestruturar e ampliar a GCM, adequar ou construir um prédio novo, buscar meios orçamentários para ampliar os recursos policiais e implantar ações constantes que, somadas ao uso da tecnologia, contribuam para integração entre a GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, Segurança Privada.

Reeleita em Ferraz, Priscila Gambale (PODE) colocou em seu Plano de Governo a construção de quatro novas escolas municipais nos bairros Castelo Branco, Cambiri, Anchieta e Centro. Também consta a entrega de kit de material escolar e uniforme anual, ampliação do atendimento da educação em tempo integral e trazer um Instituto Federal para a cidade.

O uso da tecnologia para Segurança também está em pauta nos planos da prefeita. Ela propõe o aumento de 25% de câmeras inteligentes e a fomentar a tecnologia e inteligência policial por meio da central de monitoramento. Também propõe o aumento do efetivo da GCM e dos veículos da corporação.

Para saúde, três novas UBSs nos bairros Jardim São Lázaro, Vila Cristina e Vista Verde. Além disso, a construção do Centro Municipal de Diagnóstico de Exames por Imagens (Raio-X, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria, BERA, entre outros).