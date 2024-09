Queimadas crescem 30,7% no Alto Tietê entre 2023 e 2024

As ocorrências de queimadas em vegetação cresceram 30,7% nos primeiros oito meses de 2024 na região. Até o momento, o Corpo de Bombeiros atendeu 664 casos de incêndio em vegetação, em comparação com 508 ocorrências registradas no mesmo período de 2023. Em todo o ano de 2023, foram 508 incidentes, enquanto em 2022, o total foi de 364.

Para combater e prevenir esse aumento, o Governo do Estado de São Paulo realiza ações preventivas por meio da "Operação São Paulo Sem Fogo". A iniciativa é intersecretarial e visa proteger o meio ambiente, a população e outras espécies, especialmente durante o período de estiagem.

A Polícia Militar Ambiental concentra sua atuação na vistoria minuciosa de cada ponto de queimada detectado pelos satélites de monitoramento. Dessa forma, é possível identificar e responsabilizar os infratores com base no nexo de causalidade. Já o Corpo de Bombeiros realiza uma preparação prévia para lidar rapidamente com as ocorrências de queimadas, atuando de forma a combater as chamas com a maior agilidade possível. O objetivo é minimizar os danos ao meio ambiente e evitar outras consequências, como possíveis vítimas.

Além disso, a Polícia Civil desempenha um papel crucial na investigação de infrações penais relacionadas a queimadas e crimes ambientais. As operações incluem patrulhamento ostensivo e preventivo, atividades de inteligência, fiscalização e observação do céu para coibir a soltura de balões e autuar criminosos.

O aumento expressivo das queimadas é uma preocupação crescente, e as autoridades estaduais trabalham de forma integrada para combater essa prática, proteger o meio ambiente e garantir a segurança da população.