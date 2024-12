Reconhecimento Acadêmico: Engenharia Mecânica entre as Top 10 de SP

O Curso de Engenharia Mecânica conquistou o 8º lugar no Ranking da Folha, entre os melhores Cursos de Universidades privadas de São Paulo. Este reconhecimento reafirma o compromisso da instituição com a qualidade de ensino e a formação de profissionais altamente capacitados.

Segundo o Pró Reitor Acadêmico Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito os resultados que a UMC vem obtendo são frutos dos esforços em conjunto que toda comunidade acadêmica busca sempre. “Esses rankings nos motivam a continuar investindo em qualidade e inovação”, avalia.

Para o Profº Hugo Giacco Ramos, Coordenador do curso de Engenharia Mecânica, esses resultados reforçam o compromisso da Universidade com a qualidade do ensino. “O nosso curso prepara os alunos para os desafios técnicos, sociais e ambientais que a sociedade almeja, formando profissionais éticos e comprometidos com as tecnologias modernas produzidas no mercado de trabalho”, declara.

O Ranking Universitário da Folha (RUF) é uma avaliação anual que classifica as universidades brasileiras com base em cinco indicadores: Pesquisa, Ensino, Mercado, Internacionalização e Inovação. A metodologia do RUF é baseada em rankings internacionais e em uma revisão de literatura sobre avaliação de ensino superior.

O Curso oferece laboratórios atualizados para que os alunos possam desenvolver a parte prática, utilizando os conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula. Como laboratórios de Pneumática, Hidráulica e de Mecânica dos Fluidos. Além, de uma Oficina Mecânica para a construção de vários dispositivos, simuladores de soldas e solicitações mecânicas em instalações mecânicas.

A UMC também oferece o Programa Baja, para que os alunos possam projetar e construir um carro fora da estrada, com o objetivo de competir em nível estadual, nacional e internacional. O programa é supervisionado pelo SAE Brasil, que é interligado à Sociedade Americana de Engenheiros.

As inscrições para o vestibular de Engenharia Mecânica 2025 já estão abertas e podem ser feitas pelo link.