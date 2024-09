Redução da tarifa de ônibus domina sabatinas com candidatos a prefeito de Poá

A redução da tarifa de ônibus em Poá está em pauta entre os candidatos a prefeito do município. O valor atual é de R$ 6,30 e é criticado por quem precisa utilizar o transporte pela cidade, o mais caro do Alto Tietê. Os postulantes ao cargo apresentaram propostas para melhorias no transporte e divergiram em relação à Tarifa Zero.

Além de transporte, os candidatos falaram sobre suas principais propostas para a cidade, na área de segurança, saúde e educação.

Os assuntos foram abordados durante a sabatina do Diário de Suzano com os candidatos, que foi encerrada na última segunda-feira (9). Os candidatos são: Professor Franklin (Rede), Geraldinho do Sindicato (PSB), Flávia Verdugo (PL), Saulo Souza (Progressistas), Diogo Pernoca (Podemos) e Carlos Setsuo (PSDB). As entrevistas estão disponíveis no portal e no Youtube do Diário de Suzano.

Professor Franklin

Primeiro entrevistado na Sabatina, o candidato Professor Franklin (Rede/PSOL) classifica o preço da passagem de ônibus na cidade como “cruel” com a população. Ele também criticou a falta de uma integração. “Poá é uma cidade pequena e temos a tarifa mais cara do Alto Tietê. Quem precisa sair da Cidade Kemel e ir para o Jardim Nova Poá, por exemplo, precisa descer no Centro e pegar outro ônibus. É complicado”, disse.

Além da redução do valor, Franklin acha possível implantar a "Tarifa Zero” de forma gradativa, caso seja eleito. “A princípio, podemos ter a Tarifa Zero aos domingos e um plano integrado. Seria possível reduzirmos o valor e chegarmos à Tarifa Zero”, pontuou.

Geraldinho do Sindicato

O candidato do PSB, Geraldinho do Sindicato, descartou a Tarifa Zero e afirmou que, se vencer o pleito, irá revisar o contrato com a empresa responsável pelo transporte público na cidade, a Radial Transporte. “Quero entender a razão da tarifa ser tão cara. Vou conversar com a empresa e entender o contrato. Temos que fazer uma integração. Não existem terminais. Passagem cara e o município sofre com falta de linhas”, disparou.

Flávia Verdugo

Revitalização dos terminais e novas linhas de ônibus estão entre as promessas de Flávia Verdugo (PL), De acordo com a candidata do Partido Liberal, ela fará um estudo para entender sobre o tempo de espera dos passageiros e quais bairros e linhas onde existem as maiores queixas.

Ela garantiu que, se eleita, vai implantar a Tarifa Zero em Poá, mas antes vai analisar a viabilidade da medida. “Antes de colocar algo que você quer implantar, é preciso ter condições de viabilizar. Vamos envolver a empresa e fazer um planejamento para não haver ônus na cidade. Nosso planejamento é implantar a tarifa zero”, garantiu.

Saulo Souza

Entre as principais propostas de Saulo Souza (PP) está a criação de uma nova legislação para Poá no âmbito do transporte público. Esta seria a primeira medida caso assuma o Executivo da cidade. Ele também prometeu outras medidas. “Vamos fazer a integração tarifária, ampliar e modernizar a frota, aumentar linhas, garantir a integração ferroviária e a implantação de um terminal rodoviário”.

Sobre zerar a tarifa no município, o candidato afirmou que o assunto seria discutido durante a gestão e garantiu que é possível fazer com que a ideia saia do papel. “Serei alguém com coragem para fazer diferente e defender os interesses da cidade”, afirmou.

Diogo Pernoca

Diogo Pernoca (Podemos) é mais uma que se mostrou favorável ao Tarifa Zero. “É uma bandeira que levanto”, disse. Caso eleito, a ideia seria colocada em prática em seu primeiro ano de governo. Ele justificou o curto trajeto para defender o projeto. “Poá tem 17 mil km², paga a passagem mais cara do Alto Tietê para andar um só lado da cidade. Dá para implantar no primeiro ano. É só querer fazer”, enfatizou.

A reforma dos terminais de ônibus também está nos planos dos candidatos, além da construção de novos.

Carlos Setsuo

Na visão de Carlos Setsuo (PSDB), a passagem será reduzida para a casa dos R$ 4. O Tucano criticou o atual valor. “Precisa ser um valor justo, que não é R$ 6,30”, afirmou. Ela também mencionou o curto trajeto e citou a falta de integração na cidade e descartou zerar a tarifa. “Não tem como fazer tarifa zero. Tem como reduzir e fazer um preço justo. É um absurdo você andar uns 4 km, não ter um terminal integrado e pagar esse valor’, criticou.