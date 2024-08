Região chega a 37 mortes por dengue com mais três óbitos em Suzano e um em Mogi

Suzano confirmou mais três óbitos por dengue e Mogi das Cruzes mais um nesta quinta-feira (1º). Com esses novos registros, o Alto Tietê chegou a 37 mortes pela doença em 2024.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, três óbitos causados pela dengue foram registrados recentemente após o período de investigação. O primeiro foi em abril, envolvendo uma mulher de 27 anos, sem comorbidades, que estava em um hospital particular de Mogi das Cruzes. Os outros dois óbitos ocorreram em maio: uma mulher de 72 anos, portadora de neoplasia de mama, em um hospital particular de São Paulo; e um homem de 82 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, no Pronto-Socorro Municipal.

Em Mogi das Cruzes, a vítima foi um homem de 57 anos, com comorbidades. A morte ocorreu no dia 7 de julho, em um hospital particular. Com mais esse registro a cidade chegou a 16 óbitos.

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, Mogi das Cruzes lidera o ranking com 16 óbitos, seguida por Suzano, com 8 mortes. Outras cidades que registraram óbitos foram: Itaquaquecetuba (4), Poá (2), Santa Isabel (2), Biritiba Mirim (2), Guararema (2) e Ferraz de Vasconcelos (1). Arujá e Salesópolis não registraram óbitos pela doença.