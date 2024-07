Região 'prova' potencial turístico com atrações históricas e culturais

As cidades do Alto Tietê contam com diversos pontos turísticos e áreas de lazer para aproveitar os períodos livres com a família. As prefeituras de oito municípios detalharam todos os espaços destinados ao lazer da população.

As informações correspondem às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Arujá e Santa Isabel. Biritiba Mirim e Salesópolis não responderam aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta matéria.

A Prefeitura de Suzano elencou as opções de lazer mantidas à população suzanense: Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, localizado na Rua Campos Salles, 547; Cineteatro Wilma Bentivegna, situado na Rua Paraná, 70; Parque Municipal Max Feffer, que está na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90; Viveiro Municipal Tomoe Uemura, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 340; e o Parque do Mirante, localizado na Avenida Katsutoshi Naito, 957.

Além desses pontos, a Prefeitura destacou algumas praças da cidade, como a Praça Cidade das Flores, que está na esquina da Avenida Paulo Portela com a Rua Baruel, a Praça Sol Nascente Dr. Junji Toyoda, na esquina da Rua Baruel com a Rodovia Índio Tibiriçá, e a Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, que está na Rodovia Índio Tibiriçá km 60. Essa última contém, ainda, a Igreja do Baruel, local considerado o berço de Suzano.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que a cidade oferece diversas atrações para turistas e moradores que querem conhecer novos lugares. “As opções compreendem atrações do turismo ecológico, rural, de aventura, histórico, cultural e religioso”, disse.

A administração destacou, entre os locais para ter contato com a natureza, o Pico do Urubu, o Parque das Neblinas, o Parque Municipal Chiquinho Veríssimo e diversas trilhas, que levam a pedras e cachoeiras. Sobre os prédios históricos, a Prefeitura destacou as Igrejas do Carmo, o Casarão do Carmo, o Theatro Vasques e o Casarão do Chá.

A Prefeitura também falou sobre as opções de turismo religioso, como a Catedral de Santana, localizada na Praça Coronel Benedicto de Almeida, a Mesquita Islâmica, que está no Alto do Ipiranga, e o Templo Hompa Hongwanji, na Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves.

Foi destacado, também, os parques urbanos: Parque Centenário, localizado no distrito de Cezar de Souza; Parque Leon Feffer, em Braz Cubas; e Parque da Cidade, situado no Parque Santana.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba destacou nove espaços públicos para lazer da população: Parque Ecológico Mário do Canto, localizado na Rua Cabrália Paulista, 100; Parque Industrial, situado no Parque São Pedro; Praça Padre João Alvares, no Centro; o Complexo Esportivo do Morro Branco, localizado na Avenida Fernando Vasconcelos Rossi, 2.110; e o Campo do GEVI, que está na Rua Santa Rita de Cássia, 129.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos destacou o Centro Cultural Castelo Zenker, localizado na Rua do Castelo, 25. No entanto, a programação no local começa a partir da segunda quinzena de agosto.

Como programação em outros locais, a administração destacou que no dia 26 de julho será feito um Festival de Curtas a partir das 18 horas, no Calçadão XV de Novembro. Além disso, a Praça dos Trabalhadores terá atividades no sábado (27), a partir das 15 horas.

Os pontos turísticos e de lazer de Poá, de acordo com a Prefeitura da cidade, são: a Fonte Áurea, localizada na Rua Castro Alves, 103; a Fonte Primavera, na Rua Jorge Velho, 355; o Centro de Educação Ambiental, que está na Avenida Adutora, 1.111; a Gruta Santa Helena, na Rua Presidente Rodrigues Alves, sem número; o Bosque Professor Kilian Burguer de Freitas, na Avenida Adutora, 10; o Mirante de Poá, que está na Rua Dom Pedro II, 1.750; o Museu Padre Eustáquio, na Rua Vinte e Seis de Março, sem número; o Teatro Municipal “Turíbio Ruiz”, na Avenida Antônio Massa, 331; e a Praça da Bíblia, no Centro da cidade.

A Prefeitura de Arujá destacou os dois parques municipais da cidade: o Parque dos Ipês, na Rua Fenacita, 500; e o Parque Cidade Natureza, que está na Avenida Nossa Senhora da Penha.

A administração também afirmou que existem quadras esportivas e campos de futebol com gramado sintético nos bairros e no centro da cidade, como o Espaço Gourmet Amazonas.

Foi destacado pela Prefeitura da cidade a Vila Gastronômica, na Rua José Nasser Filho, além do Pet Park, na Avenida João Manoel, e o Museu Municipal Umbelina Ferreira Barbosa, localizado na Rua Major Benjamin Franco, 15. A administração falou que existem pesqueiros na zona rural da cidade, construções históricas, como a Capela do bairro Penhinha e a Praça do Coreto.

A Prefeitura de Santa Isabel destacou cinco igrejas históricas na cidade: a Igreja Matriz da Paróquia de Santa Isabel; a Paróquia Nossa Senhora Aparecida; a Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat; a Igreja Nossa Senhora do Rosário; e o Obelisco 13 de Maio.

Como espaços culturais, a administração da cidade destacou a Escola de Música Elias Mineiro, o Centro de Memória Francisco Sanches Baptista, o Centro Cultural, a Biblioteca Municipal Maria Helena Marcondes, a Gibiteca Maurício de Sousa, o Centro Cultural Jardim Eldorado, a Casa do Artesão, o Quiosque do Artesão e o Memorial do Legislativo da Câmara Municipal.

A cidade conta com as praças da Bandeira, Poeta Antônio Maurício de Sousa, Fernando Lopes, dos Expedicionários, Rainha Santa e 1812. Existem o Parque Municipal e o Parque Monte Serrat.

Como prédios históricos, foi destacado a Casa Paroquial, o Paço Municipal, o Casarão Zico Machado, a Cooperativa de Laticínios Santa Isabel, o Fórum de Santa Isabel, o Lar de Velhinhos Laura Frúgoli, a Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel, o Prédio do Shopping Novo Centro e a Escola Major Guilhermino Mendes de Andrade.

Para paisagens e lugares rurais, a Prefeitura de Santa Isabel deu destaque a alambiques e olarias.

A Prefeitura de Guararema não fez destaques e afirmou que todos os pontos turísticos da cidade podem ser encontrados no site da administração municipal.