Região vê aumento de 15,9% no número de empresas abertas

O número de empresas abertas no Alto Tietê aumentou em 15,9% neste primeiro semestre quando comparado ao mesmo período de 2023. Conforme dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram 3.724 empresas abertas neste ano e 3.212 no ano passado.

Apenas Guararema registrou menos empresas abertas neste ano comparado a 2023. Foram 73 no ano passado e 68 em 2024.

Suzano

Suzano registrou aumento de 9% no número de empresas, passando de 660 para 720 empresas abertas. A cidade registrou uma diferença de 60 CNPJs a mais.

Demais cidades

A cidade com o maior percentual de aumento no número de empresas foi Itaquá, com 64% a mais. A cidade passou de 350 para 574 CNPJs abertos.

Em seguida aparece Salesópolis, com 47,8% de aumento, passando de 23 para 34 empresas.

Em terceiro está Biritiba, com aumento de 42,3%, passando de 26 para 37.

Entre as cinco principais cidades da região, Suzano e Itaquá já foram cidades. Ferraz seria a terceira com maior crescimento: 23,1%. A cidade passou de 207 para 255.

Mogi teve aumento de 7,28% e Poá, 0,44%.

Estado

Mais de 174 mil empresas foram abertas no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, estabelecendo um recorde na série histórica iniciada em 1998 pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de SP. Esse número representa um aumento de 14,7% em comparação com as mais de 152 mil constituições registradas nos primeiros seis meses de 2023, que até então era o maior total já registrado.

“Desde o início da gestão temos trabalhado para otimizar o gasto público, promovendo investimentos e, consequentemente, gerando mais oportunidades para o estado de São Paulo. Nossas ações, em especial do programa São Paulo na Direção Certa, tem o objetivo de tornar a estrutura do estado mais eficiente, competitiva e indutora do desenvolvimento”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Em média, cerca de 29 mil empresas foram abertas por mês em todo o estado. O recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2024 foi impulsionado pelo registro de 29.699 novas constituições em junho, que foi o melhor mês de junho na série histórica e o terceiro melhor resultado deste ano.